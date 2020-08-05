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    707 тисяч Маркевичу, 115 – Блохіну. Скільки отримують працівники Української асоціації футболу

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    Ігор Беланов, Олег Блохін, Андрій Шевченко - три володарі&nbsp;&laquo;Золотого м&rsquo;яча&raquo; - 707 тисяч Маркевичу, 115 – Блохіну. Скільки отримують працівники Української асоціації футболу
    Ігор Беланов, Олег Блохін, Андрій Шевченко - три володарі «Золотого м’яча»
    Світлина - ФК «Динамо»

    Окремі цифри в цьому переліку вражають

    Журналіст-розслідувач Костянтин Андріюк опублікував на власній сторінці у «Фейсбуку» розміри зарплат провідних чиновників Української асоціації футболу за перших три місяці 2020 року.

    Найбільший місячний оклад серед перелічених має голова Комітету збірних команд Мирон Маркевич – 707 тисяч гривень.

    Віце-президент УАФ Вадим Костюченко, який досі не зміг відвести звинувачень у підробці трьох дипломів про вищу освіту, отримує 432 тисячі.

    Цікаво, що голова Комітету етики і чесної гри швейцарець Франческо Баранка отримує більше, ніж керівник комітету арбітрів італієць Лучано Лучі.

    Також варто виділити присутність у списку видатних футболістів Олега Блохіна та Ігоря Бєланова, які обіймають в УАФ цікаві посади «Почесних тримачів «Золотого м’яча». За це їм платять 115 і 153 тисячі гривень на місяць відповідно.

    uaf
    Зарплати чиновників УАФ

    Цікаво, що президента Української асоціації футболу Андрія Павелка в цьому списку немає взагалі. І начебто невипадково. За інформацією «Главкома», офіційно Андрій Васильович як керівник громадської організації працює на громадських засадах.

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    Андрій Павелко Мирон Маркевич Олег Блохін Костянтин Андріюк Вадим Костюченко Франческо Баранка Ігор Бєланов Українська асоціація футболу Радивилів Лучано Лучі
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