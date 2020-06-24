Помер відомий футбольний тренер Юрій Дячук-Ставицький



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Юрій Дячук-Ставицький був на тренерській і адміністративній роботі в футболі з 70-х років минулого сторіччя Фото - Фейсбук Юрія Назаркевича

Чоловік тривалий час боровся з онкологічним захворюванням

Сьогодні, 24 червня у Львові о другій годині ночі на 73 році життя відійшов у вічність відомий футбольний тренер і функціонер Юрій Дячук-Ставицький.

Юрій Дячук-Ставицький народився 26 січня 1947 року у Львові. Закінчив львівську середню школу №62. Футболом почав займатися в ДЮСШ-4, у тренера Святослава Канича.

Був воротарем у командах «Горинь» (Рівне) (1966-1968), «Шахтар» (Червоноград) (1969), «Авангард» (Стрий) (1970—1975). У 1967-му якийсь час був в обоймі львівських «Карпат», але до складу не пробився. Закінчив Львівський інститут фізичної культури.

Від 1975 до 1979 року Дячук-Ставицький був завучем СДЮШОР «Карпати», у 1980 працював тренером «Буковини» (Чернівці). Від 1981 до 1983 — головний тренер збірної Львівщини серед школярів, яка під керівництвом Дячука-Ставицького перемагала на всеукраїнській Спартакіаді. Потім – з 1984-го по 1988 роки – був тренером, начальником команди та головним тренером клубу «Прикарпаття» (Івано-Франківськ), який грав у другій лізі чемпіонату СССР.

У 1989 році стає віце-президентом відновленої команди «Карпати» (Львів). На початку 1990-х був головним тренером «Електрона» з Мостиськ і «Газовика» з Комарного. З останнім вигравав міжнародні турніри газовиків у Німеччині та Словаччині. Працював помічником тренера у клубах «Волинь» та «Карпати».

Від середини 1990-х — помічник Мирона Маркевича. У 1998 році «Карпати» під їхнім керівництвом посіли третє місце у першості України та здобули право виступати у Кубку УЄФА. Згодом вони тренували команди «Металург» (Запоріжжя), «Анжи» (Махачкала, Росія) та знову львівські «Карпати».

У сезоні-2003/2004 років львівська команда вилетіла з вищої ліги й Мирона Маркевича звільнили. Головним тренером став Юрій Дячук-Ставицький, перед яким поставлено завдання повернути «Карпати» до вищого дивізіону. Новий тренер зробив ставку на молодих українських футболістів і колектив посів п’яте місце у 2005 році, а наступного сезону дійшов до півфіналу Кубка України (обігравши «Чорноморець», «Шахтар» і «Ворсклу») і зайняв друге місце у першій лізі, виборовши путівку до елітного дивізіоні. Вихованці «Карпат» Микола Іщенко та Максим Фещук у складі молодіжної збірної стали фіналістами чемпіонату Європи U21.

Юрій Дячук-Ставицький у мить тріумфу

Надалі Дячук-Ставицький спортивним і генеральним директором «Карпат» (Львів). У лютому 2009 року подав у відставку, пояснивши це бажанням на деякий час відпочити від футболу й додавши, що, ймовірно, за кілька місяців знову повернеться до львівського клубу.

У 2012-му і 2014 роках ще двічі був тимчасово виконуючим обов’язки тренера «Карпат». У 2016-му повноцінно відповідав за кадрову політику в львівському клубі. Мав конфлікт з фанатами.

Був двічі одружений. Від першого шлюбу мав доньку, від другого — сина. Син Михайло (1989 року народження) — футболіст, вихованець львівської СДЮШОР «Карпати», виступав за «Карпати-2» у другій лізі.

Понад п’ять років Юрій Дячук-Ставицький боровся із онкологічним захворюванням. Яке власне його й здолало.

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