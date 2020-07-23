«Я в цей клуб вх…рив півтора мільярда». Призначення Луческу: як Суркіс переконував ультрас спорт

Ігор Суркіс шокував Київ і Україну призначенням Мірчі Луческу Світлина із соцмереж

«Главком» став свідком відвертої розмови фанатів із власником «Динамо»

Три мільйони євро і дворічний контракт. Таку пропозицію отримав румунський тренер Мірча Луческу, якому 29 липня виповниться 75. Прихильники київського «Динамо» досі не можуть повірити, що це не сон. Ні, їх не бентежить поважний вік нового тренера і його майбутні заробітки. Точніше, ці речі другорядні. Ультрас «Динамо» шоковані самим фактом, що їх улюблену команду довірили людині, котра впродовж 13-ти сезонів очолювала головних опонентів у внутрішньому чемпіонаті.

Не дивно, що отримавши підтвердження інформації, в яку фанати відмовлялися вірити до останнього, найактивніші з них зібралися біля стадіону імені Лобановського, щоб висловити своє ставлення до такого кадрового рішення власників столичної команди. Вболівальники приїхали під ворота клубного стадіону через лічені хвилини після того, як звідти після протокольної фотосесії виїхав румунський містер.

Власник «Динамо» Ігор Суркіс запропонував ультрас зайти на територію стадіону і поспілкуватися. Зустріч відбулася біля поля. Суркіс вийшов до фанатів сам, без охорони, хоча й на зауваження, що гостей знімають на камеру з вікна стадіону, відреагував дуже агресивно. «Що ти собі дозволяєш? Ти мені в сини годишся. То йди начисти йому ї…ло», – звернувся до хлопця-фаната Ігор Михайлович.

Ігор Суркіс виглядав емоційно-втомленим

Суркіс-молодший спершу запропонував співрозмовникам висловити невдоволення. «Розумієте, ви наплювали нам у душу, обрали того, хто вважався у нас символом непорядності, хто поливав наш клуб брудом», – сформулював претензію один із фанатів.

«Зрозумійте мене, я вагався, – відповів Ігор Михайлович. – Дві доби не спав, вів переговори, щоб його переконати. Майте на увазі, що Луческу з «Шахтаря» пішов не сам. Його вигнали і він затаїв образу, хоче обіграти «Шахтар» і довести Ахметову, що він був неправий. Луческу знає, як це зробити. Я дивився Мірчі у вічі і повірив. Ви ж критикували мене за «динамівські серця»? Хотіли іноземного спеціаліста? Маєте».

На питання, чи розглядалися інші кандидатури, Суркіс відповів, що ні, бо ця найоптимальніша.

«Невже вас не бентежить, що людина з таким минулим буде причетна до нашого клубу? Справа ж не в тому, що він у нас вигравав. Так само вигравав Фонсека, зараз Каштру (тренери «Шахтаря» після Луческу – «Главком»). Але до них немає ворожого ставлення. Бо вони не говорили різної гидоти. Невже ви змирилися, що Мораєш перейшов із «Динамо» в «Шахтар»? Нинішнє ваше рішення – то те саме, що Ребров пішов би працювати у «Шахтар». Ви б з цим змирилися?», – запитали представники ультрас власника «Динамо».

Банер, який так зачепив Ігоря Суркіса

«Такого б не було. А з Мораєшем змирився. Так само змирився з тим, що ви написали «Суркіси, від’ї…ся від «Динамо», – згадав Суркіс образливу історію з банером у Чернігові і перейшов у контрнаступ.

Коли ж Суркісові нагадали, що Луческу невдовзі виповниться 75, він навів приклад Валерія Лобановського: «Коли я його брав сюди у 1995-му, мені всі навколо говорили, що то вже ні на що не здатний пам’ятник. Мовляв, після Арабських еміратів ледве ходить. Мій брат був проти призначення Лобановського і я його переконав, що Валерія Васильовича треба брати. Потім ми грали у чвертьфіналі і півфіналі Ліги чемпіонів».

Фанати вважають, що ліпше Лобановському не бачити того, що зараз відбувається

За словами Суркіса, Луческу переговорив з усім керівництвом клубу і нікого змінювати не збирається. Тренером воротарів залишається Михайло Михайлов. У тренерський штаб Мірча візьме Олександра Спірідона (молдовського спеціаліста, який був його помічником у «Шахтарі» і «Зеніті»), а також привезе свою наукову групу, якої, за словами власника «Динамо», в клубі після смерті Анатолія Зеленцова, по суті, немає. «Точніше є, але вона відстала», – уточнив Ігор Михайлович.

Після цих слів панові Суркісові дорікнули: «Невже ви справді вважаєте, що Луческу чогось у «Шахтарі» досяг виключно завдяки своєму тренерському генієві? Хіба ви не розумієте, що нинішня діяльність клубних структур у «Динамо» не витримує жодної критики? «Шахтар» досяг успіху, бо набрав професійних менеджерів, які знають свою справу. Ахметов у структуру клубної життєдіяльності не лізе, поводиться як власник».

Ультрас і Суркіс

Ігор Суркіс парирував: «Йдіть працюйте в клубі, зараз влаштую вас на роботу! Давати поради зі сторони може кожен. Крім того, враховуйте можливості Ахметова і мої. Я в цей клуб вх…рив півтора мільярда, тягнув його з останніх сил. Покажіть людину, готову вкладати в «Динамо» гроші і я поступлюся. Керувати за чужі гроші може кожен. Свої вкладіть. Дайте 30 мільйонів доларів на рік і керуйте. Я буду в стороні. Призначайте тренера і беріть, кого хочете».

«Мені важко чимось апелювати, коли кажете, що Луческу говорив про нас щось неприємне, – додає пан Суркіс. – Але! Ми маємо розуміти, що поки нашим футболом керуватиме Павелко, можемо битися головою в стіну. Схема проста: всі наші важливі матчі судило двоє арбітрів – Монзуль у полі і Романов як відеоасистент. Ви бачили, що вони творили?»

«Так що змінить призначення Луческу?»

«Ви все побачите, – відповів Ігор Суркіс. – Він мені пообіцяв. А що він говорив раніше? То він і мене ображав. Так само, як ви – не прийшли зі мною говорити, а плакАти на всю країну вивішували. Принесіть бабки і керуйте. А ви хочете керувати за мої гроші, говорити про честь і достоїнство. Так не буде. Я прожив 61 рік і знаю, що таке честь і достоїнство. Вони у мене є. Коли мене журналісти записали, чи є у країні війна. Я відповів. І не треба мене зв’язувати з Медведчуком і старшим Суркісом. Я сказав, що всі політики – брехуни і я в політику не йду. У мене є своє бачення. Зараз я прийняв рішення, яке, з моєї точки зору, принесе київському «Динамо», б…, користь. Може, я помилився. Але у мене з Луческу домовленість: «Немає результату – розходимося». Без будь-якої компенсації. А зараз є контракт. Ви готові заплатити компенсацію, щоб його розірвати? Якщо так – звільню його сьогодні».

Після цієї тиради розмова була обірвана раптово. З ініціативи фанатів. «Ігоре Михайловичу, весь Київ, вся Україна сьогодні в шоці від вашого рішення. Про що ще можна говорити?»

Сторони розійшлися без рукостискань…

Іван Вербицький, «Главком»



