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    Суркіс досі вражений, що при Блохіні «Динамо» посіло четверте місце

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    Олег Блохін розчарував Ігоря Суркіса - Суркіс досі вражений, що при Блохіні «Динамо» посіло четверте місце
    Олег Блохін розчарував Ігоря Суркіса
    Фото - UA-Футбол

    Власник «Динамо» має пояснення такій метаморфозі

    Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс пригадав невдалі результати киян у сезоні-2013/2014.

    «Одного разу наша команда вже зайняла «почесне» четверте місце в українській Прем’єр-лізі. І мені довелося платити нашому легендарному, великому футболістові Олегу Блохіну компенсацію. І це при величезних витратах на покупку футболістів для команди. Ну, такий був прописаний контракт. Коли його прописував, навіть уявити собі не міг, що Олег Володимирович доведе нашу команду до четвертого місця.

    Але хотів би стати на його захист. На жаль, він не зміг відразу включитися в роботу. З ним трапилось нещастя. Нам тоді вдалося витягти його з цієї хвороби. Але, на жаль, він потім вже не зміг працювати з тим ентузіазмом, з яким починав у «Динамо». У футболі втратив один день – і вже можна не наздогнати ніколи. Я цей урок з Блохіним і Сьоміним дуже добре вивчив», – розповів Суркіс для програми ТаТоТаке.

    Зауважимо, що в сезоні-2013/2014 «Динамо» єдиний раз в історії національних чемпіонатів залишилося без медалей.

     Читайте також: Суркіс прокоментував інформацію стосовно зміни тренера «Динамо»
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ігор Суркіс Олег Блохін
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