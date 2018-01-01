Абраменко - прапороносець України на закритті Олімпіади

Олександр Абраменко приніс Україні золото Олімпіади-2018 у фрістайлі

Прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2018 буде нести фристайліст Олександр Абраменко. Нагадаємо, Олександр Абраменко приніс Україні золото Олімпіади-2018 у фрістайлі. Ця медаль і залишається для України єдиною на Іграх у Пхьончхані. Тепер же Абраменко буде нести прапор країни на церемонії закриття Олімпіади-2018, яка відбудеться в



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Олександр Абраменко

Олександр Абраменко приніс Україні золото Олімпіади-2018 у фрістайлі

Прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2018 буде нести фристайліст Олександр Абраменко.

Нагадаємо, Олександр Абраменко приніс Україні золото Олімпіади-2018 у фрістайлі. Ця медаль і залишається для України єдиною на Іграх у Пхьончхані.

Тепер же Абраменко буде нести прапор країни на церемонії закриття Олімпіади-2018, яка відбудеться в неділю, 25 лютого.

«Мені дійсно запропонували бути прапороносцем, і я з величезним задоволенням погодився. Але квитки нам не міняли, ми з самого початку мали залишатися тут до останнього дня Олімпіади», - цитує Абраменко Спорт Експрес.

Нагадаємо, що Абраменко передав в Олімпійський музей в Лозанні одну з лиж, на яких став чемпіоном в Пхьончхані-2018.