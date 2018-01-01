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    Абраменко - прапороносець України на закритті Олімпіади

    Олександр Абраменко приніс Україні золото Олімпіади-2018 у фрістайлі
    Прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2018 буде нести фристайліст Олександр Абраменко. Нагадаємо, Олександр Абраменко приніс Україні золото Олімпіади-2018 у фрістайлі. Ця медаль і залишається для України єдиною на Іграх у Пхьончхані. Тепер же Абраменко буде нести прапор країни на церемонії закриття Олімпіади-2018, яка відбудеться в
    • Сьогодні, 14:02
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    Олександр Абраменко
    Олександр Абраменко

    Олександр Абраменко приніс Україні золото Олімпіади-2018 у фрістайлі

    Прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2018 буде нести фристайліст Олександр Абраменко.

    Нагадаємо, Олександр Абраменко приніс Україні золото Олімпіади-2018 у фрістайлі. Ця медаль і залишається для України єдиною на Іграх у Пхьончхані.

    Тепер же Абраменко буде нести прапор країни на церемонії закриття Олімпіади-2018, яка відбудеться в неділю, 25 лютого.

    «Мені дійсно запропонували бути прапороносцем, і я з величезним задоволенням погодився. Але квитки нам не міняли, ми з самого початку мали залишатися тут до останнього дня Олімпіади», - цитує Абраменко Спорт Експрес.

    Нагадаємо, що Абраменко передав в Олімпійський музей в Лозанні одну з лиж, на яких став чемпіоном в Пхьончхані-2018.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) прапор Олександр Абраменко
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