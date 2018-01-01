Абраменко - прапороносець України на закритті Олімпіади
- Сьогодні, 14:02
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Олександр Абраменко приніс Україні золото Олімпіади-2018 у фрістайлі
Прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2018 буде нести фристайліст Олександр Абраменко.
Нагадаємо, Олександр Абраменко приніс Україні золото Олімпіади-2018 у фрістайлі. Ця медаль і залишається для України єдиною на Іграх у Пхьончхані.
Тепер же Абраменко буде нести прапор країни на церемонії закриття Олімпіади-2018, яка відбудеться в неділю, 25 лютого.
«Мені дійсно запропонували бути прапороносцем, і я з величезним задоволенням погодився. Але квитки нам не міняли, ми з самого початку мали залишатися тут до останнього дня Олімпіади», - цитує Абраменко Спорт Експрес.
Нагадаємо, що Абраменко передав в Олімпійський музей в Лозанні одну з лиж, на яких став чемпіоном в Пхьончхані-2018.