Абраменко передав в Олімпійський музей в Лозанні одну з лиж, на яких став чемпіоном в Пхьончхані-2018

Українець залишив на ній свій підпис

Український олімпійський чемпіон у фристайлі Олександр Абраменко передав Олімпійському музею в Лозанні свою лижу, на якій він виступав у фіналі Пхьончхана-2018. Українець залишив на ній свій підпис, інформує прес-служба НОК України. Олімпійський музей заснований в 1993 році, з тих пір в ньому з'явилося більше 10 тисяч експонатів, що якимось чином



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Абраменко. Фото: НОК України

Українець залишив на ній свій підпис

Український олімпійський чемпіон у фристайлі Олександр Абраменко передав Олімпійському музею в Лозанні свою лижу, на якій він виступав у фіналі Пхьончхана-2018.

Українець залишив на ній свій підпис, інформує прес-служба НОК України.

Олімпійський музей заснований в 1993 році, з тих пір в ньому з'явилося більше 10 тисяч експонатів, що якимось чином пов'язані з Олімпіадами.

Як відомо, Володар «золота» в Пхьончхані Олександр Абраменко та його тренер Енвер Аблаєв отримають по 50 тисяч доларів призових від українського бізнесмена Павла Фукса.

Зазначимо, що Абраменко може стати прапороносцем збірної України на закритті Олімпійських ігор в Пхьончхані.

Читайте також: Свіжоспечений олімпійський чемпіон Абраменко та нова зрада.

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.