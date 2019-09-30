Американці побили світовий рекорд в естафеті, їх лідерка виграла рекордне золото чемпіонатів світу
Еллісон Фелікс перемагає 14 років поспіль
Збірна США здобула перемогу в змішаній естафеті 4 по 400 метрів на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі (Катар).
Еллісон Фелікс, Кортні Около, Вілберт Лондон і Майкл Черрі подолали дистанцію за 3 хвилини 9,34 секунди, встановивши світовий рекорд. Попереднє світове досягнення американці оформили за день до того в кваліфікації.
Друге місце посіла команда Ямайки з національним рекордом, а замкнули трійку бігуни з Бахрейна.
Відзначимо, що Еллісон Фелікс здобула 12-у золоту медаль світових першостей у кар’єрі. За цим показником вона випередила ямайського спринтера Усейна Болта, який ставав найсильнішим на планеті 11 разів. Своє перше світове золото нині 33-річна Фелікс виграла в 2005 році в Гельсінкі. З того часу Еллісон поверталася з золотими нагородами з усіх чемпіонатів світу, крім московського в 2013-му, який спортсменка пропускала через травму.
Крім того, в колекції Фелікс є шість золотих і три срібних олімпійських нагороди, а також три срібла і дві бронзи чемпіонатів світу.