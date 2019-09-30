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    Американці побили світовий рекорд в естафеті, їх лідерка виграла рекордне золото чемпіонатів світу

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    Кортні Около, Майкл Черрі, Вілберт Лондон і Еллісон Фелікс стали першими в історії чемпіонами світу в змішаній естафеті - Американці побили світовий рекорд в естафеті, їх лідерка виграла рекордне золото чемпіонатів світу
    Кортні Около, Майкл Черрі, Вілберт Лондон і Еллісон Фелікс стали першими в історії чемпіонами світу в змішаній естафеті
    ouest-france.fr

    Еллісон Фелікс перемагає 14 років поспіль

    Збірна США здобула перемогу в змішаній естафеті 4 по 400 метрів на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі (Катар).

    Еллісон Фелікс, Кортні Около, Вілберт Лондон і Майкл Черрі подолали дистанцію за 3 хвилини 9,34 секунди, встановивши світовий рекорд. Попереднє світове досягнення американці оформили за день до того в кваліфікації.

    Друге місце посіла команда Ямайки з національним рекордом, а замкнули трійку бігуни з Бахрейна.

    Відзначимо, що Еллісон Фелікс здобула  12-у золоту медаль світових першостей у кар’єрі. За цим показником вона випередила ямайського спринтера Усейна Болта, який ставав найсильнішим на планеті 11 разів. Своє перше світове золото нині 33-річна Фелікс виграла в 2005 році в Гельсінкі. З того часу Еллісон поверталася з золотими нагородами з усіх чемпіонатів світу, крім московського в 2013-му, який спортсменка пропускала через травму.

    Крім того, в колекції Фелікс є шість золотих і три срібних олімпійських нагороди, а також три срібла і дві бронзи чемпіонатів світу.

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