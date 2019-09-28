  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чемпіонат світу з легкої атлетики: американці побили світовий рекорд в естафеті

    • Розсилка
    Тайрелл Річард зробив переможний заспів до рекорду - Чемпіонат світу з легкої атлетики: американці побили світовий рекорд в естафеті
    Тайрелл Річард зробив переможний заспів до рекорду
    thetandd.com

    Українці пробитися у фінал не змогли

    Тайрелл Річард, Джессіка Бірд, Жасмін Блокер і Обі Іґбокве у складі збірної США побили світовий рекорд у новій для чемпіонатів світу дисципліні – змішаній естафеті 4х400 м.

    Читайте також

    Щойно на світовій першості в Досі (Катар) американці виграли перший кваліфікаційний забіг і впевнено пробилися до фіналу з результатом, якого досі не демонстрував ніхто – 2.12,42.

    У тому ж забігу стартували й українці. Наш колектив у складі Данила Даниленка, Тетяни Мельник, Катерина Климюк і Олексія Позднякова посів сьоме місце, випередивши лише чехів. Результат української команди – 3.17,50.

    Крім американців у фінал, який відбудеться завтра, 29 вересня, о 22:35 за київським часом, кваліфікувалися збірні Ямайки, Бахрейну, Великої Британії, Польщі, Бразилії, Індії та Бельгії.  

     Читайте також: «Доха – місто, яке можна споглядати лише через скло»: українська атлетка шокована столицею
    Читайте також
    чемпіонат світу легка атлетика Данило Даниленко Тетяна Мельник Олексій Поздняков Катерина Климюк Тайрелл Річард Джессіка Бірд Жасмін Блокер Обі Іґбокве
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ