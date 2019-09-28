Чемпіонат світу з легкої атлетики: американці побили світовий рекорд в естафеті



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Тайрелл Річард зробив переможний заспів до рекорду thetandd.com

Українці пробитися у фінал не змогли

Тайрелл Річард, Джессіка Бірд, Жасмін Блокер і Обі Іґбокве у складі збірної США побили світовий рекорд у новій для чемпіонатів світу дисципліні – змішаній естафеті 4х400 м.

Щойно на світовій першості в Досі (Катар) американці виграли перший кваліфікаційний забіг і впевнено пробилися до фіналу з результатом, якого досі не демонстрував ніхто – 2.12,42.

У тому ж забігу стартували й українці. Наш колектив у складі Данила Даниленка, Тетяни Мельник, Катерина Климюк і Олексія Позднякова посів сьоме місце, випередивши лише чехів. Результат української команди – 3.17,50.

Крім американців у фінал, який відбудеться завтра, 29 вересня, о 22:35 за київським часом, кваліфікувалися збірні Ямайки, Бахрейну, Великої Британії, Польщі, Бразилії, Індії та Бельгії.