Перемогти на чемпіонаті світу з легкої атлетики американці завадили великі груди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сенді Морріс залишалася лідеркою до останнього стрибка Razorbacks

У неділю на світовій першості розіграли п’ять комплектів нагород

Третього змагального дня, у неділю, 29 вересня, на чемпіонаті світу з легкої атлетики розіграли п’ять комплектів нагород.

Троє українців, які стартували у цей день, у розподілі призових місць реальної участі не брали. Донеччанин Сергій Смелик успішно подолав кваліфікацію в бігу на 200 метрів. У своєму забігу він посів третє місце з результатом 20,39 секунди, поступившись тільки чинному бронзовому призерові цього чемпіонату на стометрівці Андре Де Ґрассу з Канади, який переміг з часом 20,20 сек. і Кларенсові Муньяї з Південної Африки. Півфінальний забіг за участю Смелика відбудеться сьогодні, 30 вересня, о 20:50 за київським часом.

Ще двоє українок виступали у змаганнях зі спортивної ходьби на 20 кілометрів. Волинянка Надія Боровська, яка була травмована і для якої то був перший старт у сезоні, замкнула першу 20-ку, здолавши дистанцію за годину, 38 хвилин і 35 секунд. Сумчанка Інна Кашина стала 29-ю – 1:41.44. Всього ж у перегонах взяло участь 45 учасниць, а весь п’єдестал окупували китаянки: Лю Гун перемогла з часом 1:32.53, другою стала Цеян Шеньцзе – 1:33.10, третьою Ян Люцзин – 1:33.17.

Напруженою була боротьба в секторі стрибків з жердиною серед жінок. Там суперечку за перемогу вели срібна призерка Олімпіади-2016 і двох останніх чемпіонатів світу Сенді Морріс зі США і росіянка Анжеліка Сідорова, яка через дискваліфікацією Федерації легкої атлетики своєї країни виступає в нейтральному статусі. Вирішальними виявилися спроби на висоті 4,95 м. Морріс тричі була близькою до успіху, але щоразу зачіпала вже начебто подолану планку грудьми. Натомість Сідорова зробила успішну третю спробу і вперше в кар’єрі стала чемпіонкою світу. Бронзу в цій дисципліні здобула Катеріна Стефаніді з Греції – 4,85 м. Нагадаємо, що українка Марина Килипко не пробилася до фіналу через сито кваліфікації.

Змагання чоловіків у потрійному стрибку виграв дворазовий олімпійський чемпіон Крістіан Тейлор, який у найліпшій своїй спробі показав результат 17,92 м. Відтепер Крістіан – чотириразовий чемпіон світу. Срібло здобув інший представник США Вілл Клей – 17,74 м. Бронза у Г’юза Фабріса Занґо з Бурунді, який встановив рекорд Африки – 17,66 м.

Дворазова олімпійська чемпіонка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс із Ямайки виграла золото в бігу на 100 метрів. Вона показала результат 10,71 секунди. Відтепер Шеллі-Енн – восьмиразова чемпіонка світу. Другою стала британка Діна Ешер-Сміт (10,83), а замкнула трійку Марі-Джозі Та Лу з Кот-д’Івуару (10,90).