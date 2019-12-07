Американець Гантер жорстко віддубасив «російського витязя» Повєткіна. Але не переміг



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Алєксандр Повєткін не програв Майклові Гантеру лише завдяки земляку-судді Афіша із соцмереж

31-річний боєць зі США показав, що 40-річному супернику пора на пенсію

Американський боєць Майкл Гантер (18-1-1, 12 КО), мов лантуха, відколотив «руського витязя» Алєксандра Повєткіна (35-2-1, 24 КО) в головному андеркарді вечора боксу в Дірії (Саудівська Аравія). Але при цьому судді вирішили, що бій завершився нічиєю.

Гантер, який напередодні вважався аутсайдером двобою, ліпше розпочав поєдинок, впевнено виграв стартових два раунди, але після того три наступних раунди так само відверто програв.

Втім, надалі Майкл, тренером якого є екс-чемпіон світу Гасім Рахман, перехопив перевагу і у восьмій-дев’ятій три хвилинках не відправив Алєксандра на канвас лише дивом. У кінцівці сили Повєткіна відверто покинули, але Гантерові скористатися з переваги і завершити бій достроково не вдалося.

Як наслідок, за рішенням суддів бій завершився нічиєю. Російський рефері віддав перевагу землякові (115:113), італійський арбітр віддав перевагу Гантерові (114:115), а американець вгледів нічию 114:114.

Зауважимо, що в головному бої вечора в Дірії британець Ентоні Джошуа спробує реваншуватися за поразку нокаутом в бою з мексиканським чемпіоном Енді Руїсом.

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