Росіянин Повєткін заговорив про реванш проти Кличка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кличко - Повєткін Твіттер

Російський боксер уникав поєдинку з Віталієм та був побитий Володимиром у Москві

Російський боксер надважкої ваги Алєксандр Повєткін (35-2, 24 КО) заговорив про реванш проти українця Володимира Кличка, який завершив професіональну кар’єру. Повєткін з радістю погодився б на бій.

«Як я ставлюся до можливого повернення Володимира Кличка? Це його право та рішення. Нічого поганого в цьому не бачу. Я б з радістю погодився на реванш», - розповів Повєткін в ефірі каналу IFL TV.

Володимир Кличко переміг Повєткіна в Москві у жовтні 2013 року за неймовірного пропагандистського тиску навколо поєдинку. До того Повєткін кілька разів зривав можливий поєдинок проти Віталія Кличка.

Пізніше Повєткіна виключили з рейтингу WBC через неодноразове вживання допінгу.