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    Росіянин Повєткін заговорив про реванш проти Кличка

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    Кличко - Повєткін - Росіянин Повєткін заговорив про реванш проти Кличка
    Кличко - Повєткін
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    Російський боксер уникав поєдинку з Віталієм та був побитий Володимиром у Москві

    Російський боксер надважкої ваги Алєксандр Повєткін  (35-2, 24 КО) заговорив про реванш проти українця Володимира Кличка, який завершив професіональну кар’єру. Повєткін з радістю погодився б на бій.

    «Як я ставлюся до можливого повернення Володимира Кличка? Це його право та рішення. Нічого поганого в цьому не бачу. Я б з радістю погодився на реванш», - розповів Повєткін в ефірі каналу IFL TV.

    Володимир Кличко переміг Повєткіна в Москві у жовтні 2013 року за неймовірного пропагандистського тиску навколо поєдинку. До того Повєткін кілька разів зривав можливий поєдинок проти Віталія Кличка.

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    Пізніше Повєткіна виключили з рейтингу WBC через неодноразове вживання допінгу.

    Володимир Кличко бокс Олександр Повєткін
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