Андрій Павелко звернувся до керівників національних футбольних асоціацій світу

Президент Української асоціації футболу просить якнайшвидше закрити небо

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко на своїй сторінці у фейсбуці висловився про повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України.

«Звертаюся до колег-керівників національних асоціацій та моїх друзів у країнах Європи та всього світу. Я дуже дякую вам за щоденні слова підтримки України. Але щоб врятувати життя тисяч невинних українських дітей та жінок, потрібно якнайшвидше закрити небо над нашою країною. Закликаю вас звернутися з цим проханням до влади та військового керівництва ваших держав, а також світових лідерів, які впливають на таке рішення.

Від нього залежить, чи зможуть далі битися серця маленьких дітей у Харкові, Чернігові, Маріуполі, Сумах, Києві та багатьох інших містах та селах України. Наразі вони перебувають під постійним прицілом та бомбардуваннями російських окупаційних військ і мріють лише про одне: щоб цей страшний сон закінчився.

Наші воїни хоробро захищають беззахисних мирних людей ціною свого життя. Наша держава зараз єдина як ніколи, об'єднана навколо президента Володимира Зеленського та віри у перемогу над злом.

Ми всі разом стримуємо нашестя російського фашизму, яке вбиває та руйнує все на своєму шляху. Ми стримуємо їхнє просування до кордонів Європи та всього цивілізованого світу. Тому закриття неба над Україною – безпека всього світу. Разом ми обов'язково переможемо темну силу російського фашизму. Слава героям! Слава Україні!», – написав Павелко.

Нагадаємо, що колишній гравець збірної України, асистент головного тренера російського клубу «Зеніт» Анатолій Тимощук залишився працювати у клубі країни-агресора. Більш того, вiн вирішив прикритися санкціями проти Росії, уникнути обов'язку платити аліменти колишній дружині i оплачувати утримання своїх дочок.