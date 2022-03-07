Всесвітня федерація керлінгу усунула Росію від міжнародних змагань

Заборона чинна до кінця сезону 2022 року

Всесвітня федерація керлінгу вирішила усунути збірні Росії від усіх міжнародних змагань, повідомляє пресслужба організації.

Заборона чинна до кінця сезону 2021/22.

Рада Всесвітньої федерації керлінгу схвалила вилучення заявок Російської федерації керлінгу з таких змагань:

Чемпіонат світу з керлінгу серед жінок 2022

Чемпіонат світу з керлінгу серед чоловіків 2022

Чемпіонат світу з керлінгу змішаних пар 2022

Чемпіонат світу з керлінгу серед підлітків 2022

Чемпіонат світу з керлінгу змішаних пар на інвалідних візках 2022

Чемпіонат світу з керлінгу серед юніорів 2022

Рішення щодо сезону 2022–2023 років будуть прийняті після щорічної Генеральної асамблеї 2022 року, на якій асоціації-члени повинні прийняти на постійній основі правило.

Нагадаємо, що раніше United World Wrestling (міжнародна федерація греко-римської та вільної боротьби) ухвалила рішення усунути від усіх міжнародних змагань російських та білоруських спортсменів через напад на Україну.

Нагадаємо, що український захисник ФК «Зеніт» Ярослав Ракицький достроково розірвав контракт із російським клубом, де він грав із січня 2019 року. Контракт розірвано за півроку до його закінчення. А відомий український біатлоніст Дмитро Підручний після початку війни, що розв'язала Росією проти України, пішов служити в Національну гвардію. Зараз він служить у військовій частині у Тернополі.