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    Всесвітня федерація керлінгу усунула Росію від міжнародних змагань

    Всесвітня федерація керлінгу відсторонила Росію від міжнародних змагань до кінця сезону - Всесвітня федерація керлінгу усунула Росію від міжнародних змагань
    Всесвітня федерація керлінгу відсторонила Росію від міжнародних змагань до кінця сезону
    фото з відкритих джерел

    Заборона чинна до кінця сезону 2022 року

    Всесвітня федерація керлінгу вирішила усунути збірні Росії від усіх міжнародних змагань, повідомляє пресслужба організації.

    Заборона чинна до кінця сезону 2021/22.

    Рада Всесвітньої федерації керлінгу схвалила вилучення заявок Російської федерації керлінгу з таких змагань:

    • Чемпіонат світу з керлінгу серед жінок 2022
    • Чемпіонат світу з керлінгу серед чоловіків 2022
    • Чемпіонат світу з керлінгу змішаних пар 2022
    • Чемпіонат світу з керлінгу серед підлітків 2022
    • Чемпіонат світу з керлінгу змішаних пар на інвалідних візках 2022
    • Чемпіонат світу з керлінгу серед юніорів 2022

    Рішення щодо сезону 2022–2023 років будуть прийняті після щорічної Генеральної асамблеї 2022 року, на якій асоціації-члени повинні прийняти на постійній основі правило.

    Нагадаємо, що раніше United World Wrestling (міжнародна федерація греко-римської та вільної боротьби) ухвалила рішення усунути від усіх міжнародних змагань російських та білоруських спортсменів через напад на Україну.

    Нагадаємо, що український захисник ФК «Зеніт» Ярослав Ракицький достроково розірвав контракт із російським клубом, де він грав із січня 2019 року. Контракт розірвано за півроку до його закінчення. А відомий український біатлоніст Дмитро Підручний після початку війни, що розв'язала Росією проти України, пішов служити в Національну гвардію. Зараз він служить у військовій частині у Тернополі.

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    Теги: Росія спорт чемпіонат світу війна напад
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    Всесвітня федерація керлінгу усунула Росію від міжнародних змагань