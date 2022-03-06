Андрій Шевченко: Український народ має величезну підтримку в світі

Легенда українського футболу – про реакцію світу на війну в Україні

Легендарний український футболіст та тренер Андрій Шевченко розповів в інтерв’ю Sport.ua про те, як світ реагує на війну в Україні.

«Захоплююсь нашою армією. Ми героїчно захищаємо нашу країну. Кожен має свій фронт. Ми, як спортсмени, відомі люди, маємо говорити світові про ситуацію, що зараз відбувається в Україні.

Ми повинні стукати в кожну двері, щоб світ почув нас і допомагав. Мені справді хочеться передати атмосферу, яка панує у світі, аби український народ, який перебуває у країні, знав, що у нас величезна підтримка.

Практично немає такої країни, яка не відгукнулася б на поклик українського народу. Польща, Румунія, Німеччина, Італія, Великобританія, усі країни Європи відчинили двері для України. Сьогодні прийняли більше ніж 1,5 млн наших громадян.

Люди організовані, працюють фонди. Повна підтримка. Увесь світ згуртувався довкола цієї війни. Хочу щоб кожен українець, кожен захисник країни знав – вас підтримують. Увесь світ пишається вами», – сказав Шевченко.

Нагадаємо, що Олексій Новиков, який у 2020 року став найсильнішою людиною планети, зараз захищає кольори України на змаганнях світового рівня Arnold Classic у Польщі, і весь гонорар передасть на потреби української армії – на закупівлю бронежилетів.