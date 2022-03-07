Тимощук використав російську агресію проти України в особистих цілях

Помічник головного тренера російського «Зеніту» перестав платити аліменти

Колишній гравець збірної України, асистент головного тренера російського клубу «Зеніт» Анатолій Тимощук вирішив прикритися санкціями проти Росії, уникнути обов'язку платити аліменти колишній дружині Надії Навроцькій i оплачувати утримання своїх дочок, – повідомляє «Сегодня».

«Хотіли б повідомити вас, що через санкції проти РФ, що впливають на платіжні операції, наш клієнт, ймовірно, не зможе оплачувати утримання дочок Ноа та Міа, поки ці санкції діють», – йдеться у листі адвоката колишнього футболіста «Шахтаря», «Баварії » та «Зеніту» Тимощука.

Нагадаємо, що після початку війни український футболіст Ярослав Ракицький достроково розірвав контракт з Санкт-Петербурзьким «Зенітом», а Анатолій Тимощук залишився працювати у клубі країни-агресора.

Легендарний український футболіст та тренер Андрій Шевченко розповів про те, як світ реагує на війну в Україні. «Практично немає такої країни, яка не відгукнулася б на поклик українського народу. Польща, Румунія, Німеччина, Італія, Великобританія, усі країни Європи відчинили двері для України», – сказав, зокрема, Шевченко.