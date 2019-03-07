Арреола про Кличка: «Цей засранець намагався пробити мені обличчя наскрізь»



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Зеркало недели

Колишній суперник Віталія пригадав бій з українським боксером

Екс-претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі і майбутній учасник андеркарда вечору боксу 16 березня Спенс - Гарсіа американець Кріс Арреола (37-5, 32 КО) дав інтерв'ю новинному порталу Fighthype після прес-конференції.

Арреола порівняв силу чемпіона WBC американця Діонтея Вайлдера (40-0-1, 39 КО) з «вічним» чемпіоном WBC українцем Віталієм Кличком.

«Кращий - Кличко, і набагато. Він був найрозумнішим бійцем, з яким я бився. Якщо порівнювати, то Вайлдер був найатлетичнішим з моїх суперників. Легко порівняти і силу їхніх удару. Коли мене бив Кличко, то я відчував, як цей засранець намагається пробити мені обличчя наскрізь. А коли мене бив Вайлдер, то це більше було схоже на удар хлистом. Кличко ж просто зім'яв мене», - пригадав боксер.