Ломаченко продемонстрував баскетбольну влучність під совковий шлягер (відео)



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Український боксер закинув серію кидків з балкону

31-річний український боксер Василь Ломаченко, чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі, продемонстрував свої баскетбольні навички.

Ломаченко закинув в кільце кілька триочкових прямо з балкону другого поверху.

«Коли кидав разів сто, а всім показуєш, що закинув з першого», - підписав боксер запис в Інстаграмі.

Цікаво, що на відео накладено пісню совкової групи «Мираж» - «Солнечное лето»

Зараз українець перебуває в США і готується до майбутнього поєдинку. Нагадаємо, свій наступний бій Ломаченко проведе 12 квітня в Лос Анджелесі проти британця Ентоні Кролли.