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    Ломаченко продемонстрував баскетбольну влучність під совковий шлягер (відео)

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    Ломаченко продемонстрував баскетбольну влучність під совковий шлягер (відео)
    Сегодня

    Український боксер закинув серію кидків з балкону

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    31-річний український боксер Василь Ломаченко, чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі, продемонстрував свої баскетбольні навички.

    Ломаченко закинув в кільце кілька триочкових прямо з балкону другого поверху.

    «Коли кидав разів сто, а всім показуєш, що закинув з першого», - підписав боксер запис в Інстаграмі.

    Цікаво, що на відео накладено пісню совкової групи «Мираж» - «Солнечное лето»

    Зараз українець перебуває в США і готується до майбутнього поєдинку. Нагадаємо, свій наступний бій Ломаченко проведе 12 квітня в Лос Анджелесі проти британця Ентоні Кролли.

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