«Атакуватиму з самого початку», - українець Шелестюк повертається після півторарічної паузи



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Тарас Шелестюк зголоднів за боксом Телеграф

Тарасові підібрали суперника, який з 21-го попереднього бою виграв лише п'ять

Український середньоваговик Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО) отримав суперника на бій 9 березня.

Ним став 28-річний мексиканець Мартін Анхель Мартінес (19-16-1,12KO), який з попереднього 21-го поєдинку виграв лише 5. Зокрема програв боєць із прізвиськом «Ель Архангел» свій останній бій, поступившись торік у листопаді непереможному американцеві Маккуану Вільямсу.

Бій відбудеться в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.

«Почуваюся впевнено, як і завжди. Завжди в тренажерному залі дуже важко тренуюся. Планую атакувати з самого початку бою, перевірю, з чого Мартінес зроблений», - написав Шелестюк у себе в Twitter.

Останній свій поєдинок Шелестюк провів у липні 2017 року, нокаутувавши мексиканця Хесуса Родріґеса.