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    «Атакуватиму з самого початку», - українець Шелестюк повертається після півторарічної паузи

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    Тарас Шелестюк зголоднів за боксом - «Атакуватиму з самого початку», - українець Шелестюк повертається після півторарічної паузи
    Тарас Шелестюк зголоднів за боксом
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    Тарасові підібрали суперника, який з 21-го попереднього бою виграв лише п'ять

    Український середньоваговик Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО) отримав суперника на бій 9 березня.

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    Ним став 28-річний мексиканець Мартін Анхель Мартінес (19-16-1,12KO), який з попереднього 21-го поєдинку виграв лише 5. Зокрема програв боєць із прізвиськом «Ель Архангел» свій останній бій, поступившись торік у листопаді непереможному американцеві Маккуану Вільямсу.

    Бій відбудеться в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.

    «Почуваюся впевнено, як і завжди. Завжди в тренажерному залі дуже важко тренуюся. Планую атакувати з самого початку бою, перевірю, з чого Мартінес зроблений», - написав Шелестюк у себе в Twitter.

    Останній свій поєдинок Шелестюк провів у липні 2017 року, нокаутувавши мексиканця Хесуса Родріґеса.

     Читайте також: Український боксер Шелестюк оголосив, що став вільним агентом
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    бокс Тарас Шелестюк Мартін Анхель Мартінес
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