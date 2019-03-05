Брати Клички написали листа моряку, що перебуває в російському полоні документ



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Український моряк Андрій Оприско з сином

Мер столиці висловив сподівання, що найближчим часом українські моряки будуть звільнені з російського полону

Мер Києва Віталій Кличко написав від себе та брата листа підтримки старшому матросу Андрію Оприску, який перебуває в російському полоні. Андрій служив на малому броньованому артилерійському катері «Нікополь». Про це повідомила прес-служба столичного мера.

«Привіт Андрію! Сподіваємося, що цей лист дійшов до тебе і зараз ти його читаєш... Ми з братом дізналися від волонтерів, що ти - наш уболівальник і стежив за нашими боксерськими боями. Сьогодні ж важкий і тривалий бій у тебе. За честь, за незламність твого духу, за відданість своїй Вітчизні та її громадянам», - написав Кличко.

Мер подякував військовому моряку за його сумлінну службу Україні. Кличко наголосив, що сила духу та відвага, яку демонструють наші моряки - приклад для всіх українців. І для дорослих, і для маленьких.

«У київських школах хлопці та дівчата знають про наших доблесних моряків і пишуть вам листи підтримки. І вірять, що нашу землю є кому захищати. Це дуже важливо! – підкреслив Кличко у листі. - Ми з тобою ровесники... І розуміємо, що не буває перемоги без боротьби, труднощів і самопожертви. Людину не можна зламати, якщо міцний її дух і якщо вона наполегливо йде до мети».

Мер столиці висловив сподівання, що найближчим часом українські моряки будуть звільнені з російського полону.

«Ми віримо, що ти не опустиш рук і вистоїш! Як і всі твої побратими. Ви з честю пройдете через труднощі, які мало хто собі уявляє в мирному житті. З тобою, з твоїми побратимами наша з Володею підтримка, наша віра в перемогу і ваше якнайшвидше повернення додому. Сподіваюся, ми познайомимося особисто. Обіймаємо! Великий привіт і слова підтримки хлопцям!» - написав Віталій Кличко.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.