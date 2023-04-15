Азербайджан знявся з Чемпіонату Європи з важкої атлетики у Вірменії через спалений прапор

Азербайджан вважає, що Вірменія не має права проводити міжнародні спортивні змагання

Азербайджан знявся з Чемпіонату Європи з важкої атлетики, який розпочався у Вірменії.

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Також Міністерство молоді та спорту та Національний Олімпійський Комітет Азербайджану зробили спільну заяву щодо інциденту з підпалом прапору країни на церемонії відкриття.

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«На церемонії відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики у столиці Вірменії, Єревані, 14 квітня 2023 року однією з офіційно акредитованих осіб було демонстративно підпалено прапор Азербайджану. Вчинення подібної варварської дії на церемонії, в якій взяв участь також прем'єр-міністр Вірменії, і підтримка вірменської громадськості цієї дії, а також подання особи, яка вчинила це, як героя, є наочним показником етнічної ненависті, расизму, ксенофобії та азербайджанофобії в цій країні. Окрім іншого, це повністю суперечить благородній меті та принципам спорту, що пропагує дружбу між народами та взаєморозуміння», – йдеться в заяві.

Також зазначається, що з огляду на таку атмосферу ненависті у Вірменії, психологічний тиск в умовах незабезпечення безпеки, нормальна участь азербайджанських спортсменів неможлива.

«Було прийнято рішення про їх повернення на батьківщину. Вірменія має забезпечити їхнє безпечне повернення. Ми закликаємо міжнародну спільноту, міжнародні спортивні організації категорично засудити цей варварський вчинок. Також ми закликаємо Європейську федерацію важкої атлетики застосувати санкції щодо Вірменії. Вважаємо, цей інцидент показує, що Вірменія не має права проводити міжнародні спортивні змагання і не здатна забезпечувати безпеку спортсменів», – наголошується у заяві.