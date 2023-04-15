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У Донецьку окупанти розстріляли азербайджанців, що відмовилися воювати на боці РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Донецьку окупанти розстріляли азербайджанців, що відмовилися воювати на боці РФ
Окупанти шукають, ким поповнити свої масштабні втрати
фото з відкритих джерел

Окупанти хотіли залучити до мобілізації і азербайджанців

В окупованому Донецьку російські бойовики розстріляли двох азербайджанців, які відмовилися воювати на боці РФ.

Подробиці інциденту розповів кореспондент Baku TV Мубаріз Асланов, який перебуває в Україні, повідомляє УНІАН.

«Сепаратистський режим хотів залучити до мобілізації і азербайджанців. Внаслідок Шаміль Гасанов та Теймур Джумиєв, які не бажали йти на війну, були розстріляні», – зазначив Асланов.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов, у межах якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян.

Британська розвідка повідомляла, що російська влада готує хвилю мобілізації з метою набору додаткових 400 тис. військовослужбовців.

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який прирівнює електронні повістки до паперових, запроваджує створення реєстру військовозобов'язаних та закриває кордони для ухилянтів.

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Теги: Донецьк окупанти війна росія злочин мобілізація

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