У Донецьку окупанти розстріляли азербайджанців, що відмовилися воювати на боці РФ
Окупанти хотіли залучити до мобілізації і азербайджанців
В окупованому Донецьку російські бойовики розстріляли двох азербайджанців, які відмовилися воювати на боці РФ.
Подробиці інциденту розповів кореспондент Baku TV Мубаріз Асланов, який перебуває в Україні, повідомляє УНІАН.
«Сепаратистський режим хотів залучити до мобілізації і азербайджанців. Внаслідок Шаміль Гасанов та Теймур Джумиєв, які не бажали йти на війну, були розстріляні», – зазначив Асланов.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов, у межах якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян.
Британська розвідка повідомляла, що російська влада готує хвилю мобілізації з метою набору додаткових 400 тис. військовослужбовців.
Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який прирівнює електронні повістки до паперових, запроваджує створення реєстру військовозобов'язаних та закриває кордони для ухилянтів.
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