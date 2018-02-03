Український баскетболіст Михайлюк здійснив історичне досягнення в «Канзас Джейхоукс» (відео)

Гравець збірної України U-20 зумів набрати свій тисячний бал у формі університету

Гравець збірної України U-20 Святослав Михайлюк увійшов в історію «Джейхоукс». Український старшокурсник «Канзасу» в останньому матчі проти «Оклахоми Стейт» зумів набрати свій тисячний бал у формі університету, інформує прес-служба Федерації баскетболу України. Раніше цього показника зуміли досягнути 59



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Святослав Михайлюк. Фото: Getty Images

Гравець збірної України U-20 зумів набрати свій тисячний бал у формі університету

Гравець збірної України U-20 Святослав Михайлюк увійшов в історію «Джейхоукс».

Український старшокурсник «Канзасу» в останньому матчі проти «Оклахоми Стейт» зумів набрати свій тисячний бал у формі університету, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Раніше цього показника зуміли досягнути 59 баскетболістів, відповідно Михайлюк – шістдесятий за всю історію існування баскетбольної команди в університеті, тобто з 1898 року.

Публикация от Kansas Basketball (@kuhoops) Фев 3, 2018 at 10:39 PST

В запасі захисника наразі є ще як мінімум вісім матчів у формі «Джейхоукс», за які Святослав зможе піднятися в тому ж рейтингу до топ-40, за умови якщо середня статистика українця не буде знижуватися.

Абсолютним ж лідером всіх часів в Канзасі є Денні Меннінг з показником у 2954 бали.