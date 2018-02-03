Український баскетболіст Михайлюк здійснив історичне досягнення в «Канзас Джейхоукс» (відео)
- Сьогодні, 09:51
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Гравець збірної України U-20 зумів набрати свій тисячний бал у формі університету
Гравець збірної України U-20 Святослав Михайлюк увійшов в історію «Джейхоукс».
Український старшокурсник «Канзасу» в останньому матчі проти «Оклахоми Стейт» зумів набрати свій тисячний бал у формі університету, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.
Раніше цього показника зуміли досягнути 59 баскетболістів, відповідно Михайлюк – шістдесятий за всю історію існування баскетбольної команди в університеті, тобто з 1898 року.
В запасі захисника наразі є ще як мінімум вісім матчів у формі «Джейхоукс», за які Святослав зможе піднятися в тому ж рейтингу до топ-40, за умови якщо середня статистика українця не буде знижуватися.
Абсолютним ж лідером всіх часів в Канзасі є Денні Меннінг з показником у 2954 бали.