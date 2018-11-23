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    Українка Бова вийшла у фінал чемпіонату світу з боксу

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    Марія Бова - Українка Бова вийшла у фінал чемпіонату світу з боксу
    Марія Бова

    Фінали чемпіонату світу пройдуть 24 листопада

    У Нью-Делі (Індія) тривають поєдинки півфінальної стадії чемпіонату світу з боксу серед жінок.

    Друга представниця України в 1/2 фіналу Марія Бова вийшла у фінал світової першості у ваговій категорії до 64 кг, здобувши перемогу над турчанкою Семою Каліскан (4:1).

    Золото Бова розіграє з китаянкою Дань Доу, яка взяла гору над Каур Сімранджит з Індії (4:1).

    Фінали чемпіонату світу пройдуть 24 листопада.

    Як повідомлялося, вирішальний поєдинок у ваговій категорії до 48 кг пройде за участю українки Ганни Охоти, яка протистоятиме п'ятиразовій чемпіонці світу, призеру Олімпійських ігор Чунгнейджанг Мері Ком Хмангте з Індії.

    Джерело: Укрінформ

    чемпіонат світу бокс
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