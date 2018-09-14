Бєсєдін не зіграє із «Зорею»
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«Динамо» знову гратиме без основного форварда
Напередодні зустрічі із луганською «Зорею» нападник «Динамо» Артем Бєсєдін розповів про самопочуття й очікування від майбутнього матчу.
Форвард завершує відновлення після пошкодження, і точно відомо, що у Запоріжжі не зіграє, інформує офіційний сайт київського клубу.
«Мені вже значно краще, із середи почав бігати, у матчі із «Зорею» лікарі не дозволяють мені брати участь, але пообіцяли, що до поєдинку із «Астаною» вже буду готуватися», - сказав він.
«Поки що займаюся за індивідуальною програмою, потрібно як слід залікувати ногу. Сподіваюся, найближчим часом уже тренуватимуся у загальній групі», - додав Бєсєдін.
Також нападник розповів, що засмутився, що не зміг взяти участь у матчах збірної України.
«Звісно, засмутився, адже мені дуже хотілося бути з командою, якось допомогти. Я приїздив у розташування збірної, розмовляв із Андрієм Шевченком. Він мене підбадьорив, побажав найшвидшого одужання, тож усе нормально», - пояснив він.
«Я дуже радий за хлопців, що вони виграли два матчі із Чехією та Словаччиною, це були хороші ігри, вітаю усіх», - підсумував Бєсєдін.