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    Бєсєдін не зіграє із «Зорею»

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    Артем Бєсєдін. Фото ФК &laquo;Динамо&raquo; - Бєсєдін не зіграє із «Зорею»
    Артем Бєсєдін. Фото ФК «Динамо»

    «Динамо» знову гратиме без основного форварда

    Напередодні зустрічі із луганською «Зорею» нападник «Динамо» Артем Бєсєдін розповів про самопочуття й очікування від майбутнього матчу.

    Форвард завершує відновлення після пошкодження, і точно відомо, що у Запоріжжі не зіграє, інформує офіційний сайт київського клубу.

    «Мені вже значно краще, із середи почав бігати, у матчі із «Зорею» лікарі не дозволяють мені брати участь, але пообіцяли, що до поєдинку із «Астаною» вже буду готуватися», - сказав він.

    «Поки що займаюся за індивідуальною програмою, потрібно як слід залікувати ногу. Сподіваюся, найближчим часом уже тренуватимуся у загальній групі», - додав Бєсєдін.

    Також нападник розповів, що засмутився, що не зміг взяти участь у матчах збірної України.

    «Звісно, засмутився, адже мені дуже хотілося бути з командою, якось допомогти. Я приїздив у розташування збірної, розмовляв із Андрієм Шевченком. Він мене підбадьорив, побажав найшвидшого одужання, тож усе нормально», - пояснив він.

    «Я дуже радий за хлопців, що вони виграли два матчі із Чехією та Словаччиною, це були хороші ігри, вітаю усіх», - підсумував Бєсєдін.

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