Бєсєдін прибув у розташування збірної України, але відразу ж залишив команду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артем Бєсєдін. Фото ФК «Динамо»

Лікарі констатували травму у нападник київського «Динамо»

Національна команда зібралася у понеділок, 3 вересня, у Києві для того, щоб розпочати підготовку до старту у новому турнірі – Лізі націй УЄФА.

Приїхали всі викликані, навіть травмований нападник Артем Бєсєдін, який мав розмову з головним тренером і лікарями збірної.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

У матчі за свій клуб форвард ушкодив м’яз ноги, на відновлення якого необхідно близько трьох тижнів.

Наставник і медики побажали Артемові якнайшвидшого одужання та повернення до головної команди в оптимальних кондиціях.

Сам же гравець сказав, що гаряче вболіватиме за збірну, бажаючи їй досягти максимального результату у найближчих іграх.

Бєсєдін залишив розташування збірної, решта ж хлопців мала перший спільний обід.

Єдиний гравець, у якого не було можливості встигнути на перший прийом їжі, — півзахисник Євген Коноплянка. Прибуття його рейсу до Києва було призначено на 13:15.