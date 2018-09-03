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    Бєсєдін прибув у розташування збірної України, але відразу ж залишив команду

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    Артем Бєсєдін. Фото ФК &laquo;Динамо&raquo; - Бєсєдін прибув у розташування збірної України, але відразу ж залишив команду
    Артем Бєсєдін. Фото ФК «Динамо»

    Лікарі констатували травму у нападник київського «Динамо»

    Національна команда зібралася у понеділок, 3 вересня, у Києві для того, щоб розпочати підготовку до старту у новому турнірі – Лізі націй УЄФА.

    Приїхали всі викликані, навіть травмований нападник Артем Бєсєдін, який мав розмову з головним тренером і лікарями збірної.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    У матчі за свій клуб форвард ушкодив м’яз ноги, на відновлення якого необхідно близько трьох тижнів.

    Наставник і медики побажали Артемові якнайшвидшого одужання та повернення до головної команди в оптимальних кондиціях.

    Сам же гравець сказав, що гаряче вболіватиме за збірну, бажаючи їй досягти максимального результату у найближчих іграх.

    Бєсєдін залишив розташування збірної, решта ж хлопців мала перший спільний обід.

    Єдиний гравець, у якого не було можливості встигнути на перший прийом їжі, — півзахисник Євген Коноплянка. Прибуття його рейсу до Києва було призначено на 13:15.

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