Бєсєдін прибув у розташування збірної України, але відразу ж залишив команду
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Лікарі констатували травму у нападник київського «Динамо»
Національна команда зібралася у понеділок, 3 вересня, у Києві для того, щоб розпочати підготовку до старту у новому турнірі – Лізі націй УЄФА.
Приїхали всі викликані, навіть травмований нападник Артем Бєсєдін, який мав розмову з головним тренером і лікарями збірної.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
У матчі за свій клуб форвард ушкодив м’яз ноги, на відновлення якого необхідно близько трьох тижнів.
Наставник і медики побажали Артемові якнайшвидшого одужання та повернення до головної команди в оптимальних кондиціях.
Сам же гравець сказав, що гаряче вболіватиме за збірну, бажаючи їй досягти максимального результату у найближчих іграх.
Бєсєдін залишив розташування збірної, решта ж хлопців мала перший спільний обід.
Єдиний гравець, у якого не було можливості встигнути на перший прийом їжі, — півзахисник Євген Коноплянка. Прибуття його рейсу до Києва було призначено на 13:15.