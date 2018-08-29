Бєсєдін вибув на два тижні і не допоможе збірній України у матчах Ліги націй
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Розсилка
Артем повинен відновлюватися довше, ніж того очікували
Травма Артема Бєсєдіна виявилася серйознішою, ніж очікувалось.
Про це повідомляє офіційний сайт київського «Динамо», за яке і виступає форвард.
Зазначається, що нападник не зможе вийти на поле протягом двох тижнів.
Таким чином, він пропустить найближчий матч «Динамо» в українській Прем’єр-лізі – проти «Карпат».
Також Бєсєдін не братиме участь у матчах збірної України у Лізі націй проти Чехії та Словаччини.
Міні-травму, як раніше повідомлялося, Артем отримав ще у матчі п’ятого туру проти «Олександрії» (1:0).
Першу гру проти «Аякса» у кваліфікації Ліги чемпіонів футболіст провів на уколах, після чого пропустив зустріч із «Чорноморцем» в УПЛ і матч-відповідь з нідерландським клубом.
У нинішньому сезоні 22-річний форвард зіграв у восьми матчах у всіх турнірах за киян, у яких відзначився одним голом.
Нагадаємо, Шевченко оголосив склад збірної України на стартові матчі Ліги націй проти Чехії та Словаччини.