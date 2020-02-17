Боксер Вихрист не розуміє, що від нього хочуть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вихрист опинився у складному становищі ФБУ

Вихрист став миротворцем

Після того, як скандал навколо переходу боксера Віктора Вихриста у профі перейшов у стадію кипіння, сам важковаговик вирішив трохи здати назад та випустити пару.

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У коментарі 24 каналу він заявив, що керівництво Федерації боксу на чолі з колишнім регіоналом та діючим власником сумнівної репутації Володимиром Продивусом не вимагало в нього жодних відступних (або мовою з наближених до голови ФБУ кіл – «відкатів»), а просто пішли на принцип.

«Нічого. Такого не було, – заявив Вихрист. - Я отримував гроші від держави, федерація мені ні копійки не платила. В мене не було жодних контрактів і зобов’язань перед федерацією. Зв’язався з людьми, які працюють у федерації, і мені повідомили, що маю написати заяву. Я написав і все. Добре розійшлись, без конфліктів, все як має бути».

Але ці слова жодним чином не пояснюють, чому ж виник конфлікт, що переріс у війну між федерацією та менеджером боксера Андрієм Котельником, якщо все було тих й мирно.

Нагадаємо, Котельника та тренера боксера Олександра Ляхового дискваліфікували на три роки, а сам Вихрист вже встиг дебютувати у профі та здобув швидку перемогу.

Джерело: 24 канал