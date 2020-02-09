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    Боєць, який зі скандалом пішов з олімпійської збірної, дебютував серед профі з миттєвої перемоги (відео)

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    Серед профі Віктор Вихрист стартував без розкачки - Боєць, який зі скандалом пішов з олімпійської збірної, дебютував серед профі з миттєвої перемоги (відео)
    Серед профі Віктор Вихрист стартував без розкачки
    Скрін-шот

    Віктор Вихрист відкрив нову сторінку в кар’єрі

    9 лютого близько опівночі український боксер Віктор Вихрист на рингу «EWS Arena» в Ґоппінґені (Німеччина) здобув першу перемогу на професійному ринзі.

    Український суперваговик нокаутував білоруса Андрія Мазаника (13-11, 10 КО) в дебютному бої на профіринзі. Шестираундовий бій тривав всього 40 секунд.

    Суперник Віктора нарвався на джеб, а після цього отримав у свій бік двієчки. Удар Віктора у скроню білоруса став останнім – білорус впав на ринг, а його команда одразу викинула рушник.

    Нагадаємо, що в професіонали Вихрист перейшов зі скандалом, за підсумками якого трирічну дискваліфікацію отримав його тренер Олександр Ляховий.

    На любительському рингу Віктор виграв звання чемпіона Європи.

    бокс Віктор Вихрист Олександр Ляховий
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