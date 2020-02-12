Такса Продивуса: Ексрегіонал взяв за перехід боксера у профі $65 тисяч



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Пан Продивус знімає з боксерів абонплатню Facebook пана Продивуса

В українському боксі - черговий гучний скандал

Каталізатором скандалу стала негарна історія з Віктором Вихристом, якого Федерація боксу України не відпускала у професіонали. Офіційна мотивація ГОшки містила мантру «олімпійський рік», але справжньою причиною, схоже, були зовсім не ідели, оспівані бароном де Кубертеном.

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Це доводить інтерв’ю українського боксера-профі В'ячеслава Глазкова. Бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні-2008 згадав, як керівництво Федерації боксу України «відпускало» його в професіонали.

«Після Олімпіади в Пекіні, де завоював бронзову медаль, у мене було тверде бажання переходити в професійний бокс. Були пропозиція від К2, німецького «Юніверсум Бокс промоушн» і російської промоутерської компанії «Пушка» Кирила Пчельникова. З'їздив до Німеччини, але там мені не сподобалося ставлення. У підсумку прийняв пропозицію від Пчельникова. Вона була вигідніше і в фінансовому плані. Німці пропонували 100 тисяч відступних, росіяни - 200 тисяч доларів».

Далі у процес втрутилася Федерація боксу на чолі функціонером Партії регіонів Володимиром Продивусом. Він забажав «відкат».

«Мій тодішній менеджер Сергій Янчишин запропонував поділити відступні в пропорції 70 тисяч - мені, 65 тисяч - йому і 65 тисяч - Продивусу, - згадує Слава. - Чесно кажучи, взагалі не розумів, звідки там Продивус «намалювався». Він на той момент зовсім нещодавно прийшов у федерацію боксу і для мене було дивно, що повинен віддати йому третину суми. Спочатку грішив на Янчишина - думав, хоче собі забрати 130 тисяч. Але, як виявилося, даремно. Ми зустрілися в офісі Продивуса в «Мостобуді», Янчишин там всі ці цифри повторив. Коли я запропонував залишити мені 50 відсотків від суми, на мене, 24-річного пацана, почали тиснути. Продивус сказав, що ці гроші підуть на розвиток українського боксу. Куди вони пішли насправді - не знаю, звітів про їх використання мені ніхто не надавав. Можу лише здогадуватися»…

Також Глазков розповів, як відбувався його фінальний вихід з аматорів:

«Щоб все було максимально зрозуміло, доповню історію деталями. 200 тисяч доларів привозив до Києва російський промоутер Герман Титов, який представляв інтереси Кирила Пчельникова. Мені Продивус з Янчишиним з цих 200 віддали 70 тисяч і відпустили з чистою совістю - з побажанням досягти вершин у професійному боксі. Підкреслю, що до Янчишина не маю жодних претензій. Протягом декількох років він був моїм менеджером, допомагав мені. Перед ним у мене були зобов'язання. Що ж стосується Продивуса, то мені все відразу стало зрозуміло, коли побачив, як почали наїжджати на Вихриста. Навряд чи б це сталося, якби керівництво ФБУ отримувало від нього кошти на розвиток українського боксу».

Нагадаємо, що нардеп сьомого скликання від Партії регіонів Володимир Продивус і нині очолює Федерацію боксу України. Також він називається одним з босів так званої «бурштинової мафії». Влітку 2019 згадуваний Глазковим офіс у «Мостобуді» на Паньківській обстріляли з гранатомета.

Джерело: Чемпіон