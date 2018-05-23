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    «Боруссія» знайшла в «Айнтрахті» конкурента для Ярмоленка

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    Маріус Вольф - «Боруссія» знайшла в «Айнтрахті» конкурента для Ярмоленка
    Маріус Вольф

    Вольф в цьому сезоні провів 28 матчів у Бундеслізі, забив п'ять голів і зробив дев'ять гольових передач

    «Боруссія» Дортмунж найближчим часом підпише півзахисника франкфуртського «Айнтрахта» Маріуса Вольфа, який грає на позиції Андрія Ярмоленка.

    «Айнтрахт» отримає за гравця п'ять мільйонів євро.

    Вольф в цьому сезоні провів 28 матчів у Бундеслізі, забив п'ять голів і зробив дев'ять гольових передач.

    Раніше повідомлялося, що майбутнє Ярмоленка в «Боруссії» Дортмунд під питанням.

    Як відомо, дортмундська «Боруссія» оголосила про призначення на посаду головного тренера команди колишнього наставника «Ніцци» Люсьєна Фавра.

    У свою чергу сам Андрій Ярмоленко заперечив чутки про те, що клуб нібито не планує надалі співпрацювати з ним.

    Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що український півзахисник може покинути дортмундський клуб.

    Джерело: ua.tribuna.com

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