«Боруссія» знайшла в «Айнтрахті» конкурента для Ярмоленка
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Вольф в цьому сезоні провів 28 матчів у Бундеслізі, забив п'ять голів і зробив дев'ять гольових передач
«Боруссія» Дортмунж найближчим часом підпише півзахисника франкфуртського «Айнтрахта» Маріуса Вольфа, який грає на позиції Андрія Ярмоленка.
«Айнтрахт» отримає за гравця п'ять мільйонів євро.
Вольф в цьому сезоні провів 28 матчів у Бундеслізі, забив п'ять голів і зробив дев'ять гольових передач.
Раніше повідомлялося, що майбутнє Ярмоленка в «Боруссії» Дортмунд під питанням.
Як відомо, дортмундська «Боруссія» оголосила про призначення на посаду головного тренера команди колишнього наставника «Ніцци» Люсьєна Фавра.
У свою чергу сам Андрій Ярмоленко заперечив чутки про те, що клуб нібито не планує надалі співпрацювати з ним.
Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що український півзахисник може покинути дортмундський клуб.
Джерело: ua.tribuna.com