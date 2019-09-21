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    Божевілля: кореєць встановив світовий рекорд, піднявши вагу, втричі більшу за його власну (відео)

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    Ом-Юн Чхоль демонструє, що межі людським можливостям немає - Божевілля: кореєць встановив світовий рекорд, піднявши вагу, втричі більшу за його власну (відео)
    Ом-Юн Чхоль демонструє, що межі людським можливостям немає
    The Hindu

    Олімпійський чемпіон Лондона вп’яте став найсильнішим на планеті

    На чемпіонаті світу з важкої атлетики Ом-Юн Чхоль із КНДР встановив новий світовий рекорд у категорії до 55 кг та зафіксував у поштовху штангу вагою 166 кг.

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    Ом-Юн Чхоль здобув золоту нагороду чемпіонату світу з важкої атлетики у Паттайї (Таїланд) у ваговій категорії до 55 кг, встановивши два світові рекорди: у поштовху – 166 кг (що втричі більше його власної ваги) і в сумі – 294 кг . Попередній рекорд становив 162 кг (ривок) і 293 кг (сума).

    Срібним призером став Ігор Сон з Казахстану – 266 кг (120+146). Бронза дісталася Мансуру Абдулрахіму Аль-Саліму з Саудівської Аравії – 265 кг (118+147).

    Ом-Юн Чхоль є олімпійським чемпіоном 2012 року, срібним призером Ігор-2016. Перемога в Паттайї принесла йому п'ятий титул чемпіона світу.

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    чемпіонат світу важка атлетика Ом-Юн Чхоль
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