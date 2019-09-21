Божевілля: кореєць встановив світовий рекорд, піднявши вагу, втричі більшу за його власну (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ом-Юн Чхоль демонструє, що межі людським можливостям немає The Hindu

Олімпійський чемпіон Лондона вп’яте став найсильнішим на планеті

На чемпіонаті світу з важкої атлетики Ом-Юн Чхоль із КНДР встановив новий світовий рекорд у категорії до 55 кг та зафіксував у поштовху штангу вагою 166 кг.

Ом-Юн Чхоль здобув золоту нагороду чемпіонату світу з важкої атлетики у Паттайї (Таїланд) у ваговій категорії до 55 кг, встановивши два світові рекорди: у поштовху – 166 кг (що втричі більше його власної ваги) і в сумі – 294 кг . Попередній рекорд становив 162 кг (ривок) і 293 кг (сума).

Срібним призером став Ігор Сон з Казахстану – 266 кг (120+146). Бронза дісталася Мансуру Абдулрахіму Аль-Саліму з Саудівської Аравії – 265 кг (118+147).

Ом-Юн Чхоль є олімпійським чемпіоном 2012 року, срібним призером Ігор-2016. Перемога в Паттайї принесла йому п'ятий титул чемпіона світу.