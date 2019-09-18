Післядопінгова ера. Збірна України з важкої атлетики визначилася зі складом на чемпіонат світу



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Дмитро Чумак їде в Петайю в статусі чинного чемпіона Європи НОК України

Сподіваємося, нові змагання не подарують нових допінгових історій

13 спортсменів відряджає Україна на чемпіонат світу з важкої атлетики, який з 18 по 29 вересня відбуватиметься у Паттайї (Таїланд).

Склад збірної України з важкої атлетики на чемпіонат світу-2019

Жінки: до 55 кг – Каміла Конотоп, Марія Гангур, до 64 кг – Юлія Шимечко, до 76 кг – Ірина Деха, понад 87 кг – Анастасія Лисенко.

Чоловіки: до 89 кг – Ярослав Вітер, Руслан Кожакін, до 96 кг – Кирило Пирогов, Ілля Куликов, Володимир Гоза, до 102 кг – Дмитро Чумак, Костянтин Рева, до 109 кг – Роман Зайцев.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2017 збірна України не виступала через систематичні допінгові скандали, в які втрапляли українські важкоатлети.