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    Післядопінгова ера. Збірна України з важкої атлетики визначилася зі складом на чемпіонат світу

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    Дмитро Чумак їде в Петайю в статусі чинного чемпіона Європи - Післядопінгова ера. Збірна України з важкої атлетики визначилася зі складом на чемпіонат світу
    Дмитро Чумак їде в Петайю в статусі чинного чемпіона Європи
    НОК України

    Сподіваємося, нові змагання не подарують нових допінгових історій

    13 спортсменів відряджає Україна на чемпіонат світу з важкої атлетики, який з 18 по 29 вересня відбуватиметься у Паттайї (Таїланд).

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    Склад збірної України з важкої атлетики на чемпіонат світу-2019

    Жінки: до 55 кг – Каміла Конотоп, Марія Гангур, до 64 кг – Юлія Шимечко, до 76 кг – Ірина Деха, понад 87 кг – Анастасія Лисенко.

    Чоловіки: до 89 кг – Ярослав Вітер, Руслан Кожакін, до 96 кг – Кирило Пирогов, Ілля Куликов, Володимир Гоза, до 102 кг – Дмитро Чумак, Костянтин Рева, до 109 кг – Роман Зайцев.

    Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2017 збірна України не виступала через систематичні допінгові скандали, в які втрапляли українські важкоатлети.

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    чемпіонат світу Збірна України Дмитро Чумак важка атлетика Каміла Конотоп Роман Зайцев Марія Гангур Костянтин Рева Юлія Шимечко Ірина Деха Анастасія Лисенко Ярослав Вітер Руслан Кожакін Кирило Пирогов Ілля Куликов Володимир Гоза
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