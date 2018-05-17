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    Британський промоутер назвав Ломаченка сучасною легендою боксу

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    Френк Воррен
    Френк Воррен

    Френк Воррен хоче привезти Василя у Великобританію

    Відомий британський промоутер Френк Воррен зізнався, що вражений українським чемпіоном Василем Ломаченком.

    Окрім того, він хоче привезти українця у Британію, щоб місцеві фанати могли побачити сучасну легенду.

    «Я вражений Ломаченком. Я можу назвати його кращим з усіх, кого мені доводилося бачити. У ньому є щось особливе», - сказав Воррен.

    «Лінарес намагався показати всі найкращі якості, і було видно його бажання перемогти, але Ломаченко показав потужний бій. Він продемонстрував відмінний ритм і баланс. Це приголомшливо. Завоювати стільки титулів у різних дивізіонах всього за 12 боїв – я такого не бачив», - додав промоутер.

    За словами Воррена, він буде розмовляти з Бобом Арумом.

    «Ми хочемо привезти його до Британії, щоб фанати могли побачити сучасну легенду», - сказав Френк в інтерв'ю iFL TV.

    Нагадаємо, Ломаченко прийшов на свій бій проти Лінареса пішки, чим відверто здивував фанатів боксу у Нью-Йорку.

    Читайте також: Василь Ломаченко став чемпіоном світу з боксу за версією WBA у легкій вазі.

    Джерело: isport.ua

    бокс Василь Ломаченко фанати Велика Британія
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