А інший чемпіон на таке наважиться? Ломаченко прийшов на свій бій пішки (відео)

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Фото з Instagram Василя Ломаченка

Василь відверто здивував фанатів боксу у Нью-Йорку

Василь Ломаченко відверто шокував мешканців і гостей американського міста Нью-Йорк.

Справа у тому, що український боксер прийшов пішки на арену Madison Square Garden, де відбувся його титульний поєдинок проти Хорхе Лінареса.

Василя супроводжувала його команда, а також товариш Олександр Усик.

Перехожі зупинялися та вказували пальцем на українського спортсмена, зауважуючи, що це – Ломаченко.

Але особливо були здивовані українці, які, побачивши Василя, починали кричати його ім’я та прізвище.

Сам Ломаченко був зосереджений, лише інколи відволікаючись на вигуки перехожих.

Окрім того, Василю доводилося чекати свою команду, адже ті йшли набагато повільніше.

Нагадаємо, Ломаченко нокаутував Лінареса у 10-му раунді та завоював пояс чемпіона світу у легкій вазі за версією WBA.