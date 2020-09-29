Британський спаринг-партнер назвав особливе вміння Усика



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Аллен разом з Усиком після спарингу Світлина - talksport

Аллен відзначив в Усика вміння швидко вивчати людей та неймовірну швидкість

Суперважковаговик Девід Аллен, який допомагає ексабсолютному чемпіонові світу в «крузервейті» Олександру Усику готуватися до запланованого на 31 жовтня поєдинку з Дереком Чісорою, назвав сильні сторони українського боксера.

«У понеділок і середу ми боксували, а в п'ятницю вони попросили змоделювати поведінку Дерека Чісори. У всі ці дні у Усика була відповідь на всі мої спроби. У нього є особливе вміння швидко вивчати людей. Я помітив, що не зміг влучити по ньому одним і тим же ударом двічі. Він занадто швидко схоплює все про суперника», - розпочав британець.

Крім того, Аллен відзначив неймовірну швидкість пересування українця по рингу.

«Він рухається краще за всіх, краще Тайсона Ф'юрі. Я ніколи вільно не спарингував з напівсередньоваговиками, але був з ними в рингу. Незважаючи на суперважку вагу, Усик рухається, як напівсередньоваговик, який виступає на світовому рівні», - підсумував боксер.

Раніше Аллен вважав Тайсона Ф'юрі найкращим боксером даного дивізіону, але тепер, схоже, що у «Циганського короля» з’явилася конкуренція на цій позиції.

Джерело: Talksport