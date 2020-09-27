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    Латвієць Брієдіс заволодів чемпіонським поясом Усика. Відео чемпіонського бою

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    35-річний Майріс Брієдіс виграв 27-й бій у кар'єрі - Латвієць Брієдіс заволодів чемпіонським поясом Усика. Відео чемпіонського бою
    35-річний Майріс Брієдіс виграв 27-й бій у кар'єрі
    Світлина - Instagram Майріса Брієдіса

    Майріс красиво перебоксував Юнієра Дортікоса

    Латвійський боксер важкої ваги Майріс Брієдіс (27-1, 19 КО) в фіналі другого сезону Всесвітньої суперсерії боксу в Мюнхені (Німеччина) переміг кубинця, чемпіона IBF Юнієра Дортікоса (24-2, 22 КО).

    Бій пройшов усю дистанцію, латвієць діяв набагато різноманітніше, був краще тактично підкований, на відміну від суперника, який розраховував лише на влучних удар.

    У підсумку судді справедливо віддали перемогу Брієдісові: двічі 117:111 і 114:114.

    Таким чином, латвієць став переможцем турніру, здобув Кубок Могаммеда Алі, пояси IBF і The Ring.

    Нагадаємо, що у 2018 році першим чемпіоном Всесвітньої суперсерії боксу став українець Олександр Усик. Тоді він отримав не лише Кубок Могаммеда Алі, а й чемпіонські пояси усіх чотирьох провідних версій. Ставши абсолютним чемпіоном світу. Серед переможених Олександром був зокрема й Брієдіс, бій з яким видався для Усика найважчим у кар’єрі.

    Пізніше Усик свідомо відмовився від титулів у важкій вазі, перейшовши у суперважкий дивізіон.

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    бокс Олександр Усик Майріс Брієдіс Юнієр Дортікос
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