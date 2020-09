Макгрегор анонсував проведення бою з боксером Пак’яо

Ірландець вчергове планує повернутися після завершення професійної кар’єри

Ірландський боєць змішаного стилю Конор Макгрегор оголосив, що проведе поєдинок проти філіппінського боксера Менні Пак’яо.

За словами легендарного ірландця, він мав безліч суперників перед пандемією коронавірусу, і тільки через неї вирішив піти зі спорту.

«Я дуже хотів, щоб у мене був сезон. Я сам пропонував безліч супротивників, безліч дат. А потім відбулися події пов'язані з пандемією. Мені сказали, що глядачів на трибунах доведеться чекати довго, тому вирішив піти. Тепер я буду боксувати з Менні Пак’яо на Близькому Сході», - написав ірландець.

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.