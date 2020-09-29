Дав обіцянку. Суперник Ломаченка бажає повторити рекорд Тайсона



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Лопес 17 жовтня у Лас-Вегасі спробує стати абсолютним чемпіоном світу Instagram Лопеса

Американець бажає потрапити до Міжнародної боксерської зали слави

Суперник українця Василя Ломаченка американець Теофімо Лопес пообіцяв повторити досягнення співвітчизника Майка Тайсона та потрапити до Міжнародної зали боксерської слави у 23 роки.

«Я поставив перед собою мету стати абсолютним чемпіоном світу. І до неї залишився всього один крок. Мета потрапити до Міжнародної зали боксерської слави? Так, і я зроблю це в 23 роки, як зробив Майк Тайсон. Точно знаю, що перемога над Ломаченко автоматично є моїм вхідним квитком туди», - заявив Лопес.

Також американець вважає, що переможця майбутнього бою визначатимуть багато факторів.

«Думаю, 17 жовтня переможця визначатимуть багато факторів, не тільки перевага в антропометрії, - підкреслив Лопес. - Я маю на увазі бійцівський інтелект, роботу ніг і все інше. Так що вся справа не тільки в протистоянні великого хлопця з маленьким. Я не буду покладатися тільки лише на перевагу в габаритах. Просто він ніколи раніше не стикався з таким бійцем, як я. Так, у нього було багато досвідчених опонентів, які давно виступали в професіоналах, сколотили круті рекорди. Вони боксували в професіоналах ще з тих пір, як я виступав по любителям. Поважаю їх всіх, але повторюю, що я зроблений з іншого тіста. Поважаю Ломаченко, але не вірю в весь той хайп, який створили навколо нього. Зрештою, всі мають право на свою думку».

Джерело: vringe.com