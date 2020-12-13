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    Будинок чемпіона світу з футболу Россі обікрали під час його похорону

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    Поки близькі прощалися з Паоло Россі, хтось скористався з горя родини - Будинок чемпіона світу з футболу Россі обікрали під час його похорону
    Поки близькі прощалися з Паоло Россі, хтось скористався з горя родини
    Світлина - tgcom24

    З житла щезли дорогі годинники

    Будинок колишнього футболіста збірної Італії Паоло Россі обікрали під час його похорону. Про це повідомляє Football Italia.

    Вдова гравця, повернувшись з траурного заходу в суботу, 12 грудня, виявила втрату особистих речей італійця, серед яких дорогі годинники. Поліція почала розслідування події.

    Россі помер 9 грудня на 65-му році життя. Гравець виступав за італійські «Ювентус», «Комо», «Віченцу», «Перуджу», «Мілан» і «Верону». Разом з клубом з Турина форвард двічі став чемпіоном країни, а також здобував Кубок кубків, Кубок європейських чемпіонів і Кубок Італії.

    У 1980-му Паоло дискваліфікували на два роки за гру на тоталізаторі, але через місяць після закінчення терміну відсторонення він відправився на чемпіонат світу-1982. В останніх трьох матчах на мундіалі в Іспанії Россі забив шість м'ячів. Нападник приніс своїй команді титул, а також став кнайращим бомбардиром і гравцем турніру.

     Читайте також: Помер Паоло Россі, один із найкращих європейських футболістів в історії
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть розслідування ФК Ювентус Паоло Россі
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