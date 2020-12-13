Будинок чемпіона світу з футболу Россі обікрали під час його похорону

Поки близькі прощалися з Паоло Россі, хтось скористався з горя родини

З житла щезли дорогі годинники

Будинок колишнього футболіста збірної Італії Паоло Россі обікрали під час його похорону. Про це повідомляє Football Italia.

Вдова гравця, повернувшись з траурного заходу в суботу, 12 грудня, виявила втрату особистих речей італійця, серед яких дорогі годинники. Поліція почала розслідування події.

Россі помер 9 грудня на 65-му році життя. Гравець виступав за італійські «Ювентус», «Комо», «Віченцу», «Перуджу», «Мілан» і «Верону». Разом з клубом з Турина форвард двічі став чемпіоном країни, а також здобував Кубок кубків, Кубок європейських чемпіонів і Кубок Італії.

У 1980-му Паоло дискваліфікували на два роки за гру на тоталізаторі, але через місяць після закінчення терміну відсторонення він відправився на чемпіонат світу-1982. В останніх трьох матчах на мундіалі в Іспанії Россі забив шість м'ячів. Нападник приніс своїй команді титул, а також став кнайращим бомбардиром і гравцем турніру.