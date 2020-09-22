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    Клубу Фонсеки зарахована технічна поразка в Серії А

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    Фонсека на чолі &laquo;Роми&raquo;&nbsp;із втрати очок розпочав виступи у новому сезоні Серії А - Клубу Фонсеки зарахована технічна поразка в Серії А
    Фонсека на чолі «Роми» із втрати очок розпочав виступи у новому сезоні Серії А
    Світлина - futbik.com

    Провідний італійський клуб поплатився за помилку в заявці команди

    Римська «Рома» отримала технічну поразку за підсумками матчу першого туру італійської Серії А у протистоянні з «Вероною», яка завершилася з рахунком 0:0.

    Після матчу стало відомо, що римський клуб невірно заявив півзахисника Амаду Діавара. «Рома» включила хавбека в заявку на сезон, як гравця не старшого 22 років, хоча 17 липня Діаварі виповнилося 23 роки. Покаранням для «Роми» стала втрата нічиї та одного залікового балу в таблиці. Натомість «Верона» отримає три пункти.

    Також римляни намагалися оскаржити рішення ліги, посилаючись на відсутність злого умислу в діях. У клубі заявили, що на даний момент в заявці знаходиться лише 21 гравець, тоді як правилами дозволено мати в складі 25 футболістів, а тому Діавара (перейшов минулого літа з «Наполі») міг би зайняти одне з вільних місць. Апеляція, проте, була відхилена.

    Зазначимо, що головним тренером «Роми» з сезону 2019-20 років є португалець Паулу Фонсека, який до раніше три сезони працював на чолі «Шахтаря».

    Додамо також, у наступному турі «Рома» прийматиме «Ювентус».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Паулу Фонсека ФК Рома Серія А ФК Ювентус ФК Наполі ФК «Верона»
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