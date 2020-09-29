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    Шевченкові – 44. Десять найпам’ятніших голів Андрія (відео)

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    Дубль у ворота шведів під час домашнього для України Євро-2012 став яскравим вінцем кар'єри Андрія Шевченка - Шевченкові – 44. Десять найпам’ятніших голів Андрія (відео)
    Дубль у ворота шведів під час домашнього для України Євро-2012 став яскравим вінцем кар'єри Андрія Шевченка
    Світлина - UEFA.com

    Легендарний український футболіст вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, залишається найкращим бомбардиром збірної України

    Сьогодні, 29 вересня, 44-річчя святкує Андрій Шевченко, один із найкращих футболістів світу останніх трьох десятиліть, володар «Золотого м’яча» найкращому футболістові Європи 2004 року.

    Андрій народився в 1976 році в селі Двірківщина Яготинського району на Київщині. За свою кар’єру він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, чемпіонат, Кубок і Суперкубок Італії, п’ять чемпіонатів, три Кубки і Суперкубок України, Кубок Англії і Кубок Англійської ліги, з 48-ма голами понині залишається найкращим бомбардиром збірної України в її історії.

    З 2016 року Шевченко очолює національну команду України, підняв команду в елітний дивізіон Ліги націй і вивів у фінальну частину Євро, яке перенесене на 2021 рік. Втім, у цій підбірці згадуємо десять найпам’ятніших голів у виконанні Шевченка-гравця. У хронологічному порядку.

    7 грудня 1994-го. Ліга чемпіонів. Груповий турнір. «Динамо» - «Баварія» - 1:4. Перший м’яч Андрія у першому матчі в рамках чемпіонського турніру


    17 березня 1999-го. Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. «Динамо» - «Реал» - 2:0. «Черпак» Реброва і завершення Шевченка вивели киян у півфінал чемпіонської ліги


    30 травня 1999-го. Кубок України. Фінал. «Динамо» - «Карпати» - 3:0. Останній м’яч Андрія перед переходом у «Мілан», після сольного проходу з середини поля


    9 жовтня 1999-го. Кваліфікація Євро-2000. РФ – Україна – 1:1. На 88-й хвилині воротар росіян Філімонов випустив у ворота м’яч після наддальнього штрафного Андрія, що принесло нашій команді не тільки порятунок у принциповому матчі, але й вивело команду у плей-оф кваліфікації, а суперників залишило ні з чим

    9 грудня 2001-го. Серія А. «Мілан» - «Ювентус» - 1:1. Шевченко забив Буффону геніальним ударом по діагоналі з-за меж карного майданчика, перед тим обігравши чотирьох туринців

    28 травня 2003-го. Ліга чемпіонів. Фінал. «Ювентус» - «Мілан» - 0:0, по пенальті 2:3. Андрій забив вирішальний пенальті післяматчевої серії

    29 серпня 2003-го. Суперкубок УЄФА. «Мілан» - «Порту» - 1:0. Шевченко з передачі Руї Кошти забив на 10-й хвилині м’яч, який приніс італійцям трофей


    17 листопада 2004-го. Кваліфікація до мундіалю-2006. Туреччина – Україна – 0:3. Гол Андрія після геніального пасу Рикуна став окрасою одного з найкращих матчів за історію української збірної


    23 червня 2006-го. Мундіаль-2006. Груповий турнір. Україна – Туніс – 1:0. М’яч, забитий Андрієм з пенальті, вивів Україну в плей-оф першого і досі єдиного в нашій історії чемпіонату світу


    11 червня 2012-го. Євро-2012. Груповий турнір. Україна – Швеція – 2:1. Андрій забив обидва м’ячі у прем’єрному для нашої країни матчі у фінальних частинах континентальних першостей. Другий приніс першу і досі єдину перемогу


    Шевченко-тренер запам’ятався найперше яскравими звитягами над турками під керівництвом Мірчі Луческу та чинними чемпіонами Європи португальцями у ключовому матчі відбору до Євро-2020. Але то вже тема іншої історії, яку Андрій Миколайович пише в наші дні. 

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