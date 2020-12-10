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    Помер Паоло Россі, один із найкращих європейських футболістів в історії

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Паоло Россі - одна з найяскравіших постатей в історії італійського футболу - Помер Паоло Россі, один із найкращих європейських футболістів в історії
    Паоло Россі - одна з найяскравіших постатей в історії італійського футболу
    Світлина - Вікіпедія

    Володареві «Золотого м’яча-1982» було 64 роки

    Пізно ввечері 9 грудня на 65-му році життя в Римі перестало битися серце головного героя футбольного мундіалю-1982, італійця Паоло Россі. Наразі італійська преса не називає причин смерті, але зазначає, що спортсмен був невиліковно хворим.

    Паоло народився 23 вересня 1956 року в місті Прато. Вихованець низки юнацьких футбольних команд, останньою з яких була академія «Ювентуса». З 1973 почав залучатися до основної команди туринського клубу.

    Провівши за «Ювентус» лише декілька матчів на Кубок Італії, в 1975 році Россі був відданий в оренду до «Комо», а згодом грав за «Віченцу», у складі якої з 24 голами у 30 іграх став найкращим бомбардиром Серії A 1977/1978. Після того перейшов у «Перуджу», виступаючи за яку, в 1979 році був звинувачений в участі в договірних матчах, визнаний винним і дискваліфікований на три роки. Після апеляції термін дискваліфікації було зменшено до двох років.

    Паоло Россі забив за «Віченцу» 66 голів
    Паоло Россі забив за «Віченцу» 66 голів

    1981 року повернувся до рідного «Ювентуса», який уклав з ним контракт попри чинну дискваліфікацію. Відбувши покарання, 1982 року повернувся на поле, склавши ударне тріо разом із французом Мішелем Платіні та поляком Збіґневом Бонеком й допоміг «старій сеньйорі» протягом наступних років двічі вибороти титул чемпіонів Італії, стати володарями Кубка Італії, Кубка кубків УЄФА, Суперкубка УЄФА і Кубка чемпіонів.

    Кар’єра гравця

    1973-1975, 1982-1985 – «Ювентус» (Турин): 138 матчів – 44 голи

    1975-1976 – «Комо»: 6 матчів

    1976-1979 – «Віченца»: 107 – 66

    1979-1980 – «Перуджа»: 36 – 14

    1985-1986 – «Мілан»: 26 – 3

    1986-1987 – «Верона»: 27 – 7

    У 1977 році дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Італії. А вже наступного року, маючи на той час в активі лише дві гри за збірну, поїхав у її складі на мундіаль-1978, де був гравцем основного складу. На цьому мундіалі став автором трьох голів, один з яких, у ворота Австрії у грі другого групового етапу, став єдиним у матчі та приніс італійцям перемогу.

    Домашній для Італії чемпіонат Європи-1980 Паоло пропустив через згадувану дискваліфікацію.

    Термін дискваліфікації Россі завершився лише за місяць до старту чемпіонату світу-1982. Попри це тренер італійців Енцо Беардзот не лише включив Паоло до заявки команди на турнір, але й розглядав його як основного гравця. Россі набував ігрову форму вже по ходу турніру і у перших чотирьох матчах італійців голів не забивав.

    Але завершальний відрізок мундіалю став для нього зірковим часом. Спочатку Россі відзначився хет-триком у ворота Бразилії у вирішальній грі другого групового раунду, який приніс його команді перемогу 3:2 і вивів її до плей-оф.

    Згодом у півфіналі Італія здолала Польщу з рахунком 2:0 завдяки дублю Россі.

    А у фінальній грі проти збірної Німеччини Паоло відкрив рахунок, заклавши основу для перемоги італійців з рахунком 3:1. Таким чином, значною мірою саме завдяки Россі італійці здобули свій третій титул чемпіонів світу, а сам Паоло, забивши шість голів у заключних трьох іграх турніру, став його найкращим бомбардиром. Крім того його визнали найкращим гравцем чемпіонату світу, а згодом й найкращим футболістом Європи і найкращим футболістом світу 1982 року.

    Через чотири роки, на мундіалі-1986 у Мексиці Россі був лише резервним гравцем і жодного разу на поле не вийшов. Після цього турніру за італійську збірну також вже не грав. Загалом протягом кар’єри у національній команді, яка тривала 10 років, провів у формі головної команди країни 48 матчів, забивши 20 м’ячів.

    Досягнення

    Чемпіон світу-1982

    Дворазовий чемпіон Італії (1982, 1984)

    Володар Кубка Італії (1983)

    Володар Кубка Кубків-1983/1984

    Володар Кубка європейських чемпіонів-1984/1985

    Володар Суперкубка УЄФА-1984

    Паоло у формі «Ювентуса»
    Паоло у формі «Ювентуса»

    Россі був двічі одружений. У першому шлюбі в нього була одна донька. Друга дружина, журналістка Федеріка Каппеллетті, народила від Паоло дві дівчинки.

    У 1999 році Россі був кандидатом на європейських виборах до Національного альянсу, в Північно-Східному окрузі. У 2000 році він балотувався в президенти Жіночої ліги волейболу Серії А, але вибори програв.

    Сивочолий Паоло
    Сивочолий Паоло

    На телебаченні Паоло був оглядачем різних італійських мовників, таких як Sky Sport, Premium Sport та Rai. У 2011 році він також брав участь у «Танцях з зірками».

    У Віченці Россі керував агентством нерухомості разом зі своїм колишнім товаришем по команді Джанкарло Сальві. Він також володів агротуристичним комплексом у Бучіне.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть Серія А ФК Ювентус договірні матчі ФК «Мілан» ФК «Верона» ФК «Віченца» Паоло Россі ФК «Перуджа»
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