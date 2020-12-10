Помер Паоло Россі, один із найкращих європейських футболістів в історії

Володареві «Золотого м’яча-1982» було 64 роки

Пізно ввечері 9 грудня на 65-му році життя в Римі перестало битися серце головного героя футбольного мундіалю-1982, італійця Паоло Россі. Наразі італійська преса не називає причин смерті, але зазначає, що спортсмен був невиліковно хворим.

Паоло народився 23 вересня 1956 року в місті Прато. Вихованець низки юнацьких футбольних команд, останньою з яких була академія «Ювентуса». З 1973 почав залучатися до основної команди туринського клубу.

Провівши за «Ювентус» лише декілька матчів на Кубок Італії, в 1975 році Россі був відданий в оренду до «Комо», а згодом грав за «Віченцу», у складі якої з 24 голами у 30 іграх став найкращим бомбардиром Серії A 1977/1978. Після того перейшов у «Перуджу», виступаючи за яку, в 1979 році був звинувачений в участі в договірних матчах, визнаний винним і дискваліфікований на три роки. Після апеляції термін дискваліфікації було зменшено до двох років.

Паоло Россі забив за «Віченцу» 66 голів

1981 року повернувся до рідного «Ювентуса», який уклав з ним контракт попри чинну дискваліфікацію. Відбувши покарання, 1982 року повернувся на поле, склавши ударне тріо разом із французом Мішелем Платіні та поляком Збіґневом Бонеком й допоміг «старій сеньйорі» протягом наступних років двічі вибороти титул чемпіонів Італії, стати володарями Кубка Італії, Кубка кубків УЄФА, Суперкубка УЄФА і Кубка чемпіонів.

Кар’єра гравця

1973-1975, 1982-1985 – «Ювентус» (Турин): 138 матчів – 44 голи

1975-1976 – «Комо»: 6 матчів

1976-1979 – «Віченца»: 107 – 66

1979-1980 – «Перуджа»: 36 – 14

1985-1986 – «Мілан»: 26 – 3

1986-1987 – «Верона»: 27 – 7

У 1977 році дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Італії. А вже наступного року, маючи на той час в активі лише дві гри за збірну, поїхав у її складі на мундіаль-1978, де був гравцем основного складу. На цьому мундіалі став автором трьох голів, один з яких, у ворота Австрії у грі другого групового етапу, став єдиним у матчі та приніс італійцям перемогу.

Домашній для Італії чемпіонат Європи-1980 Паоло пропустив через згадувану дискваліфікацію.

Термін дискваліфікації Россі завершився лише за місяць до старту чемпіонату світу-1982. Попри це тренер італійців Енцо Беардзот не лише включив Паоло до заявки команди на турнір, але й розглядав його як основного гравця. Россі набував ігрову форму вже по ходу турніру і у перших чотирьох матчах італійців голів не забивав.

Але завершальний відрізок мундіалю став для нього зірковим часом. Спочатку Россі відзначився хет-триком у ворота Бразилії у вирішальній грі другого групового раунду, який приніс його команді перемогу 3:2 і вивів її до плей-оф.

Згодом у півфіналі Італія здолала Польщу з рахунком 2:0 завдяки дублю Россі.

А у фінальній грі проти збірної Німеччини Паоло відкрив рахунок, заклавши основу для перемоги італійців з рахунком 3:1. Таким чином, значною мірою саме завдяки Россі італійці здобули свій третій титул чемпіонів світу, а сам Паоло, забивши шість голів у заключних трьох іграх турніру, став його найкращим бомбардиром. Крім того його визнали найкращим гравцем чемпіонату світу, а згодом й найкращим футболістом Європи і найкращим футболістом світу 1982 року.

Через чотири роки, на мундіалі-1986 у Мексиці Россі був лише резервним гравцем і жодного разу на поле не вийшов. Після цього турніру за італійську збірну також вже не грав. Загалом протягом кар’єри у національній команді, яка тривала 10 років, провів у формі головної команди країни 48 матчів, забивши 20 м’ячів.

Досягнення

Чемпіон світу-1982

Дворазовий чемпіон Італії (1982, 1984)

Володар Кубка Італії (1983)

Володар Кубка Кубків-1983/1984

Володар Кубка європейських чемпіонів-1984/1985

Володар Суперкубка УЄФА-1984

Паоло у формі «Ювентуса»

Россі був двічі одружений. У першому шлюбі в нього була одна донька. Друга дружина, журналістка Федеріка Каппеллетті, народила від Паоло дві дівчинки.

У 1999 році Россі був кандидатом на європейських виборах до Національного альянсу, в Північно-Східному окрузі. У 2000 році він балотувався в президенти Жіночої ліги волейболу Серії А, але вибори програв.

Сивочолий Паоло

На телебаченні Паоло був оглядачем різних італійських мовників, таких як Sky Sport, Premium Sport та Rai. У 2011 році він також брав участь у «Танцях з зірками».

У Віченці Россі керував агентством нерухомості разом зі своїм колишнім товаришем по команді Джанкарло Сальві. Він також володів агротуристичним комплексом у Бучіне.