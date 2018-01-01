Чемпіонат з легкої атлетики у Росії завершився скандалом через перевірку на допінг
- Сьогодні, 15:42
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Спортсмени відмовилися стартувати після того, як на турнір приїхали представники РУСАДА
13-14 січня 2018 року в Іркутську проходив чемпіонат Сибірського федерального округу (СФО) з легкої атлетики у приміщеннях.
І закінчився він гучним скандалом, інформує trinixy.ru.
Перед самим початком змагань на чемпіонат приїхали співробітники Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).
Вони вирішили влаштувати перевірку спортсменам.
У підсумку 36 легкоатлетів, серед яких 11 дорослих і 25 юніорів, знялися зі змагань.
Одні послалися на хвороби, другі не вийшли на старт, а треті вийшли на старти, але не фінішували або «завалювали» свої спроби.
Нагадаємо, Росія планувала використовувати допінг під час Чемпіонату світу 2018 року з футболу.
Окрім того, фільм про допінг в Росії номіновано на премію Гільдії режисерів США.
Нагадаємо, 5 грудня МОК тимчасово призупинив членство ОКР в організації, що призвело до заборони на участь збірної Росії на Олімпіаді-2018 під національним прапором.