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    Чемпіонат з легкої атлетики у Росії завершився скандалом через перевірку на допінг

    Спортсмени відмовилися стартувати після того, як на турнір приїхали представники РУСАДА
    13-14 січня 2018 року в Іркутську проходив чемпіонат Сибірського федерального округу (СФО) з легкої атлетики у приміщеннях. І закінчився він гучним скандалом, інформує trinixy.ru. Перед самим початком змагань на чемпіонат приїхали співробітники Російського антидопінгового агентства (РУСАДА). Вони вирішили влаштувати перевірку спортсменам. У
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    Деякі місця у фінальних стартах просто пустували
    Деякі місця у фінальних стартах просто пустували

    Спортсмени відмовилися стартувати після того, як на турнір приїхали представники РУСАДА

    13-14 січня 2018 року в Іркутську проходив чемпіонат Сибірського федерального округу (СФО) з легкої атлетики у приміщеннях.

    І закінчився він гучним скандалом, інформує trinixy.ru.

    Перед самим початком змагань на чемпіонат приїхали співробітники Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

    Вони вирішили влаштувати перевірку спортсменам.

    У підсумку 36 легкоатлетів, серед яких 11 дорослих і 25 юніорів, знялися зі змагань.

    Одні послалися на хвороби, другі не вийшли на старт, а треті вийшли на старти, але не фінішували або «завалювали» свої спроби.

    Нагадаємо, Росія планувала використовувати допінг під час Чемпіонату світу 2018 року з футболу.

    Окрім того, фільм про допінг в Росії номіновано на премію Гільдії режисерів США.

    Нагадаємо, 5 грудня МОК тимчасово призупинив членство ОКР в організації, що призвело до заборони на участь збірної Росії на Олімпіаді-2018 під національним прапором.

    Росія допінг легка атлетика скандал
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