Чемпіонат з легкої атлетики у Росії завершився скандалом через перевірку на допінг

Спортсмени відмовилися стартувати після того, як на турнір приїхали представники РУСАДА

13-14 січня 2018 року в Іркутську проходив чемпіонат Сибірського федерального округу (СФО) з легкої атлетики у приміщеннях. І закінчився він гучним скандалом, інформує trinixy.ru. Перед самим початком змагань на чемпіонат приїхали співробітники Російського антидопінгового агентства (РУСАДА). Вони вирішили влаштувати перевірку спортсменам. У



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Деякі місця у фінальних стартах просто пустували

Спортсмени відмовилися стартувати після того, як на турнір приїхали представники РУСАДА

13-14 січня 2018 року в Іркутську проходив чемпіонат Сибірського федерального округу (СФО) з легкої атлетики у приміщеннях.

І закінчився він гучним скандалом, інформує trinixy.ru.

Перед самим початком змагань на чемпіонат приїхали співробітники Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

Вони вирішили влаштувати перевірку спортсменам.

У підсумку 36 легкоатлетів, серед яких 11 дорослих і 25 юніорів, знялися зі змагань.

Одні послалися на хвороби, другі не вийшли на старт, а треті вийшли на старти, але не фінішували або «завалювали» свої спроби.

Нагадаємо, Росія планувала використовувати допінг під час Чемпіонату світу 2018 року з футболу.

Окрім того, фільм про допінг в Росії номіновано на премію Гільдії режисерів США.

Нагадаємо, 5 грудня МОК тимчасово призупинив членство ОКР в організації, що призвело до заборони на участь збірної Росії на Олімпіаді-2018 під національним прапором.