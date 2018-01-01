Фільм про допінг в Росії номіновано на премію Гільдії режисерів США (відео)

Стрічка «Ікар» ввійшла в список номінантів категорії «Документальний фільм»

Фільм британського велогонщика Брайана Фоґеля «Ікар» ввійшов в список претендентів на премію американської Гільдії режисерів. Стрічку номіновано в категорії «Документальний фільм». В «Ікарі» розповідається про систему допінгу в Росії. Головний герой — колишній директор Московської антидопінгової



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Кадр з трейлеру до фільму Ікар

Стрічка «Ікар» ввійшла в список номінантів категорії «Документальний фільм»

Фільм британського велогонщика Брайана Фоґеля «Ікар» ввійшов в список претендентів на премію американської Гільдії режисерів.

Стрічку номіновано в категорії «Документальний фільм».

В «Ікарі» розповідається про систему допінгу в Росії.

Головний герой — колишній директор Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков.

Крім «Ікара» на премію претендує фільм «Місто привидів» про злочини бойовиків терористичного угрупування «Ісламська держава» та стрічка «Рахунки» про китайських емігрантів.

Також в цю номінацію втрапили два міні-серіали «В’єтнам» про в’єтнамську війну та «Уормвуд» про смерть співробітника ЦРУ Френка Олсона.

Церемонія вручення нагород пройде в Лос-Анджелісі 3 лютого.

Раніше повідомлялося, що ФІФА підозрює 19-х футболістів, які виступали в чемпіонаті Росії з 2012-го по 2013-й рік, у вживанні допінгу.

Міжнародна федерація зробила запит в РУСАДА і чекає докладної інформації по допінг-пробах футболістів.

Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.

Відзначимо, що всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює 300 російських спортсменів у вживанні допінгу.

Джерело: Громадське радіо