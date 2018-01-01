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    ЗМІ: Росія планувала використовувати допінг під час ЧС-2018

    ФІФА планує провести розмову з Родченковим
    Росія планувала використовувати допінг під час виступів збірної на Чемпіонаті світу 2018 року, повідомляє Daily Mail, посилаючись на джерела, близькі до колишнього голови московської антидопінгової лабораторії Георгія Родченкова. Видання інформує, що росіяни збирались підмінювати проби сечі гравців під час турніру, щоби вони могли сміливо вживати
    • Сьогодні, 17:06
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    Футболісти збірної Росії. Фото: Getty Images
    Футболісти збірної Росії. Фото: Getty Images

    ФІФА планує провести розмову з Родченковим

    Росія планувала використовувати допінг під час виступів збірної на Чемпіонаті світу 2018 року, повідомляє Daily Mail, посилаючись на джерела, близькі до колишнього голови московської антидопінгової лабораторії Георгія Родченкова.

    Видання інформує, що росіяни збирались підмінювати проби сечі гравців під час турніру, щоби вони могли сміливо вживати заборонені препарати.

    ФІФА планує провести розмову з Родченковим і розслідувати цю справу у найближчий час.

    Нагадаємо, що раніше у список Макларена потрапили 17 російських футболістів, які мали би зіграти на Чемпіонаті світу.

    Також у британській пресі повідомлялось, що ФІФА підозрює у вживанні допінгу 34 російських гравці, 23 з яких входили до заявки збірної на ЧС-2014 у Бразилії.

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