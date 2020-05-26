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    Через нерозділене кохання. Чемпіон України з бодибілдингу покінчив життя самогубством

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    Останнім часом Любомир Шкодзинський працював тренером - Через нерозділене кохання. Чемпіон України з бодибілдингу покінчив життя самогубством
    Останнім часом Любомир Шкодзинський працював тренером
    Фото із соцмереж

    Хлопцеві було всього 26 років

    У понеділок, 26 травня, у рідному Тернополі покінчив життя самогубством колишній чемпіон України з бодибілдингу, а донедавна персональний тренер Любомир Шкодзинський.

    Спортовцеві було всього 26 років, він працював тренером з бодибілдингу та фітнесу в Тернополі. У жовтні 2012 року Любомир став чемпіоном України з бодібілдингу.

    За інформацією сайту «Тернополяни», Шкодзинський повісився, врятувати життя йому не вдалося. Серед причин трагедії називають невдачі у роботі та проблеми в особистому житті, нерозділене кохання.

    Відомо, що прощання з Любомиром відбудеться сьогодні, 26 травня, о 14-й годині на території психіатричної лікарні у Тернополі.

     Читайте також: Олег Кривий – монстр із Тернополя, який здіймається на вершину світового бодібілдингу
    самогубство тренер бодібілдинг
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