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    Український бодібілдер здобув історичну перемогу в Бразилії

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    Олег Кривий стане першим українцем на&nbsp;Mr. Olimpia, починаючи з 2000 року - Український бодібілдер здобув історичну перемогу в Бразилії
    Олег Кривий стане першим українцем на Mr. Olimpia, починаючи з 2000 року
    Фото з соцмереж

    Олег Кривий здобув право виступати на Mr. Olimpia

    Бодібілдер з Тернополя Олег Кривий виграв престижний професійний турнір у Бризилії.

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    «Дійсно неймовірний ріст спортивної майстерності у нашого земляка Олега Кривого, - написав на власній сторінці у «Фейсбуку» колишній бодібілдер, а нині начальник управління фізичної культури і спорту Тернопільської облдержадміністрації Віктор Мацикур. - На моїх очах він виріс від перших любительських турнірів WABBA та NABBA в Україні, до топ-спортсмена серед професіоналів у IFBB, затративши відносно небагато часу, а значить дуже грамотно розвиваючи свій потенціал.

    Черговий професійний турнір у Бразилії - знову перемога і кваліфікація для участі у найпрестижнішому турнірі в світі бодібілдінгу Mr. Olimpia в категорії до 212 фунтів.

    Примітно, що за 30 років історії бодібілдінгу в Україні на сцену Олімпії виходили тільки два українці - Валентина Чепіга (харків'янка, у 2000 році перемогла на Miss Olimpia) та Олег Жур (одесит, посів 13 місце на Mr. Olimpia в 2000 році).

    Вітаю Олега та загалом українських атлетів, що підтримують, тренуються разом та вболівають за Олега, пишаюсь, що він наш земляк!»

     Читайте також: Олег Кривий - монстр із Тернополя, який здіймається на вершину світового бодібілдингу
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