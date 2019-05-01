Український бодібілдер здобув історичну перемогу в Бразилії



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Олег Кривий стане першим українцем на Mr. Olimpia, починаючи з 2000 року Фото з соцмереж

Олег Кривий здобув право виступати на Mr. Olimpia

Бодібілдер з Тернополя Олег Кривий виграв престижний професійний турнір у Бризилії.

«Дійсно неймовірний ріст спортивної майстерності у нашого земляка Олега Кривого, - написав на власній сторінці у «Фейсбуку» колишній бодібілдер, а нині начальник управління фізичної культури і спорту Тернопільської облдержадміністрації Віктор Мацикур. - На моїх очах він виріс від перших любительських турнірів WABBA та NABBA в Україні, до топ-спортсмена серед професіоналів у IFBB, затративши відносно небагато часу, а значить дуже грамотно розвиваючи свій потенціал.

Черговий професійний турнір у Бразилії - знову перемога і кваліфікація для участі у найпрестижнішому турнірі в світі бодібілдінгу Mr. Olimpia в категорії до 212 фунтів.

Примітно, що за 30 років історії бодібілдінгу в Україні на сцену Олімпії виходили тільки два українці - Валентина Чепіга (харків'янка, у 2000 році перемогла на Miss Olimpia) та Олег Жур (одесит, посів 13 місце на Mr. Olimpia в 2000 році).

Вітаю Олега та загалом українських атлетів, що підтримують, тренуються разом та вболівають за Олега, пишаюсь, що він наш земляк!»