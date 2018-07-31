Чеський футболіст, який грав в Україні: Війна на Донбасі закінчиться нескоро



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Ян Лаштувка

Голкіпер Ян Лаштувка розповів деякі деталі про те, що він думає про війну на території України

Колишній воротар донецького «Шахтаря» та ФК «Дніпро» Ян Лаштувка поділився думкою про футболістів, які допомагають українській армії.

За словами чеха, які він сказав в інтерв'ю Tribuna.com, його здивувало, яка форма у військових України, й у що вони одягнені.

«Зозуля показував фотографії – це просто нереально. Люди віддають своє життя, а у них немає нормального взуття. Роман питав у команди, хто може дати тренувальну форму, тому що військовим нічого одягати», - зауважив він.

«Для мене Роман – справжній патріот України. Він ніколи не займався створенням фондів, ніколи не хотів, щоб його носили на руках. В один день подумав – і почав робити. Він збирав гроші, ліки, форму, створив свій фонд», - додав Лаштувка.

При цьому, за словами спортсмена, є такі футболісти, які їздили в зону АТО, щоб просто сфотографуватися.

«Вони нічим не допомогли – робили фото і їхали. Якщо спортсмен каже, що в Україні зараз все добре і немає війни, то це дивно. Інша справа – в усьому світі. Справді, вже немає жодної інформації про те, що в Україні йде війна. Все стихло – люди думають, що все добре. Але це ж не так», - зауважив він.

«Я розмовляв з друзями з Донецька й України. Кажуть, що два дні тиша, а потім знову починають стріляти. Ніхто не знає, скільки людей там вмирає», - продовжив Лаштувка.

Воротар додав, що хотів би, щоб усе закінчилося прямо зараз, але поки він у це не вірить.

«Уже багато років президент України говорить, що війна швидко закінчиться, і Крим повернеться в Україну. Але вже загинуло багато людей на війні. Шкода, але стало тільки гірше. Після цього почалася війна. Я думаю, що війна закінчиться нескоро», - підсумував він.