Український нападник Зозуля привітав волонтерів зі святом і заспівав (відео)

Роман подякував кожному, хто вніс краплю своєї душі та праці в те, щоб зробили нашу армію сильніше

Український нападник іспанського «Альбасете» Роман Зозуля привітав волонтерів зі святом. Привітав волонтерів Роман на своїй сторінці у Facebook. «Друзі! Вітаю вас із днем волонтера. Дякую кожному, хто вніс краплю своєї душі та праці в те, щоб зробити нашу армію сильнішою. Завдяки волонтерам, наші хлопці знають, що таке тепло та



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Роман Зозуля

Роман подякував кожному, хто вніс краплю своєї душі та праці в те, щоб зробили нашу армію сильніше

Український нападник іспанського «Альбасете» Роман Зозуля привітав волонтерів зі святом.

Привітав волонтерів Роман на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Вітаю вас із днем волонтера. Дякую кожному, хто вніс краплю своєї душі та праці в те, щоб зробити нашу армію сильнішою. Завдяки волонтерам, наші хлопці знають, що таке тепло та турбота. У них є форма, взуття, тепловізори, автомобілі та багато іншого», - написав гравець.

«Так, це волонтери, а не президент чи чиновники змогли зробити військових не гірше, ніж у Європі! Тільки такі люди побудують нашу державу сильною і незламною», - додав Зозуля.

Зозуля також додав відео, де співає для волонтерів.