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    Український нападник Зозуля привітав волонтерів зі святом і заспівав (відео)

    Роман подякував кожному, хто вніс краплю своєї душі та праці в те, щоб зробили нашу армію сильніше
    Український нападник іспанського «Альбасете» Роман Зозуля привітав волонтерів зі святом. Привітав волонтерів Роман на своїй сторінці у Facebook. «Друзі! Вітаю вас із днем волонтера. Дякую кожному, хто вніс краплю своєї душі та праці в те, щоб зробити нашу армію сильнішою. Завдяки волонтерам, наші хлопці знають, що таке тепло та
    • Сьогодні, 09:51
    • Розсилка
    Роман Зозуля
    Роман Зозуля

    Роман подякував кожному, хто вніс краплю своєї душі та праці в те, щоб зробили нашу армію сильніше

    Український нападник іспанського «Альбасете» Роман Зозуля привітав волонтерів зі святом.

    Привітав волонтерів Роман на своїй сторінці у Facebook.

    «Друзі! Вітаю вас із днем волонтера. Дякую кожному, хто вніс краплю своєї душі та праці в те, щоб зробити нашу армію сильнішою. Завдяки волонтерам, наші хлопці знають, що таке тепло та турбота. У них є форма, взуття, тепловізори, автомобілі та багато іншого», - написав гравець.

    «Так, це волонтери, а не президент чи чиновники змогли зробити військових не гірше, ніж у Європі! Тільки такі люди побудують нашу державу сильною і незламною», - додав Зозуля.

     

    Зозуля також додав відео, де співає для волонтерів.

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