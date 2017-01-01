Український нападник Зозуля привітав волонтерів зі святом і заспівав (відео)
- Сьогодні, 09:51
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Роман Зозуля
Роман подякував кожному, хто вніс краплю своєї душі та праці в те, щоб зробили нашу армію сильніше
Український нападник іспанського «Альбасете» Роман Зозуля привітав волонтерів зі святом.
Привітав волонтерів Роман на своїй сторінці у Facebook.
«Друзі! Вітаю вас із днем волонтера. Дякую кожному, хто вніс краплю своєї душі та праці в те, щоб зробити нашу армію сильнішою. Завдяки волонтерам, наші хлопці знають, що таке тепло та турбота. У них є форма, взуття, тепловізори, автомобілі та багато іншого», - написав гравець.
«Так, це волонтери, а не президент чи чиновники змогли зробити військових не гірше, ніж у Європі! Тільки такі люди побудують нашу державу сильною і незламною», - додав Зозуля.
Зозуля також додав відео, де співає для волонтерів.