«Альбасете» міг отримати п'ять мільйонів євро за трансфер Зозулі

Але керівництво іспанського клубу не погодилося на такі умови

У зимове міжсезоння за українського форварда «Альбасете» Романа Зозулю пропонували хороші гроші. Раніше повідомлялося, що клуб з Сегунди отримував конкретну пропозицію щодо нападника. Видання 5maseldescuento повідомило, що сума компенсації могла скласти п'ять мільйонів євро. Але керівництво «Альбасете» не погодилося