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    «Альбасете» міг отримати п'ять мільйонів євро за трансфер Зозулі

    Але керівництво іспанського клубу не погодилося на такі умови
    У зимове міжсезоння за українського форварда «Альбасете» Романа Зозулю пропонували хороші гроші. Раніше повідомлялося, що клуб з Сегунди отримував конкретну пропозицію щодо нападника. Видання 5maseldescuento повідомило, що сума компенсації могла скласти п'ять мільйонів євро. Але керівництво «Альбасете» не погодилося
    • Сьогодні, 16:58
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    Роман Зозуля. Фото: ФК Альбасете
    Роман Зозуля. Фото: ФК Альбасете

    Але керівництво іспанського клубу не погодилося на такі умови

    У зимове міжсезоння за українського форварда «Альбасете» Романа Зозулю пропонували хороші гроші.

    Раніше повідомлялося, що клуб з Сегунди отримував конкретну пропозицію щодо нападника.

    Видання 5maseldescuento повідомило, що сума компенсації могла скласти п'ять мільйонів євро.

    Але керівництво «Альбасете» не погодилося на такі умови.

    Зозуля перебрався в іспанський клуб на початку вересня 2017-го року.

    У нинішньому сезоні українець провів 18 матчів у всіх турнірах, забивши сім м'ячів і віддавши чотири гольові передачі.

    Раніше фанати «Альбасете» виступили проти продажу Зозулі в інший клуб.

    Нагадаємо, Зозулю в Іспанії змусили взяти «номер Шевченка».

    Джерело: ua-football.com

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