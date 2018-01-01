«Альбасете» міг отримати п'ять мільйонів євро за трансфер Зозулі
- Сьогодні, 16:58
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Роман Зозуля. Фото: ФК Альбасете
Але керівництво іспанського клубу не погодилося на такі умови
У зимове міжсезоння за українського форварда «Альбасете» Романа Зозулю пропонували хороші гроші.
Раніше повідомлялося, що клуб з Сегунди отримував конкретну пропозицію щодо нападника.
Видання 5maseldescuento повідомило, що сума компенсації могла скласти п'ять мільйонів євро.
Але керівництво «Альбасете» не погодилося на такі умови.
Зозуля перебрався в іспанський клуб на початку вересня 2017-го року.
У нинішньому сезоні українець провів 18 матчів у всіх турнірах, забивши сім м'ячів і віддавши чотири гольові передачі.
Раніше фанати «Альбасете» виступили проти продажу Зозулі в інший клуб.
Нагадаємо, Зозулю в Іспанії змусили взяти «номер Шевченка».
Джерело: ua-football.com